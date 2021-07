D’estate tutti noi esponiamo il nostro corpo, tra abiti attillati, costumi da bagno e vestiti sportivi freschi e traspiranti. Per questo motivo, molti di noi in questo periodo dell’anno tengono particolarmente ad avere un aspetto tonico, una pancia piatta e un sedere sodo.

Esistono molti modi per mantenersi in forma, ma oggi vogliamo vedere un incredibile ed efficacissimo metodo per ottenere pancia piatta e glutei di marmo.

Un ballo piacevole e sensuale che fa impazzire tutti

Tra tutte le attività sportive che possiamo fare per ottenere risultati a livello dei glutei e del ventre abbiamo già consigliato questo ballo, perfetto perché stimola muscoli spesso trascurati dalla tradizionale attività sportiva in palestra. Oggi, però, vogliamo proporre un altro ballo, molto vivace e sensuale, che farà davvero impazzire chi vuole mantenersi in forma in maniera piacevole.

Se la danza del ventre stimola dolcemente le giunture e fa lavorare in maniera moderata alcuni muscoli, esiste un ballo che fa lavorare i nostri muscoli in maniera più intensa.

È questo l’incredibile ed efficacissimo metodo per ottenere pancia piatta e glutei di marmo

Stiamo parlando della dancehall, un ballo nato dal reggae giamaicano e sempre più diffuso e amato in tutto il Mondo. Similmente ad altri balli sudamericani, la dancehall si balla con movimenti sensuali del bacino e del tronco, oltre che di braccia e gambe.

La musica dancehall deriva direttamente dal reggae giamaicano, è caratterizzata da un ritmo percussivo molto intenso di matrice africana mischiato a sonorità elettroniche. Grazie ai movimenti rapidi e ripetitivi, il nostro corpo farà un’attività fisica moderata, con una sudorazione intensa e una stimolazione completa dei muscoli. In particolare, stimoleremo il gluteo e la fascia addominale, grazie ai movimenti del twerk.

Nelle palestre di tutta Italia sono presenti corsi di questa disciplina e anche online possiamo trovare molti tutorial, in questo modo potremo imparare i movimenti base di questa danza e divertirci bruciando calorie.

Quindi, è questo l’incredibile ed efficacissimo metodo per ottenere pancia piatta e glutei di marmo.