Dopo aver segnato i nuovi massimi storici a inizio agosto in area 23 euro, abbiamo assistito a un ritracciamento delle quotazioni che per il momento non desta forti preoccupazioni. Ora, se i supporti tengono le azioni MARR potrebbe esplodere al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, la discesa dai massimi storici non è stata molto cattiva. Anzi, per il momento si è mantenuta all’interno della barra di inizio agosto quando le quotazioni hanno guadagnato il 12% circa in una settimana. Inoltre i prezzi si stanno appoggiando sull’importantissimo supporto fornito dal I obiettivo di prezzo in area 19,90 euro.

Qualora le quotazioni di MARR dovessero scattare al rialzo una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 21,6 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero immediatamente portarsi a contatto con l’obiettivo più vicino che si trova in area 24 euro. Gli obiettivi successivi si trovano, poi, in area 28 euro e 32 euro. Dai livelli attuali, quindi, il titolo MARR potrebbe guadagnare circa il 40%.

Se, invece, si dovesse andare al ribasso gli obiettivi si trovano in area 17,3 euro e 14,3 euro.

Andando a guardare i punti di forza e di debolezza ci si rende conto che queste ultime prevalgono sui primi.

Dalla sua il titolo ha ottime prospettive di crescita del fatturato e degli utili che sono attesi essere superiori sia al settore di riferimento che al mercato italiano. Inoltre la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Tra i principali punti di debolezza, invece, ricordiamo i seguenti

La redditività dell’azienda al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti delinea dei margini che sono relativamente bassi.

Con un rapporto prezzo/utili 2021 di 40.22 volte il risultato, la società opera a livelli di multipli relativamente elevati.

Il livello di valorizzazione dell’azienda è particolarmente elevato se si considerano i flussi di cassa generati dall’attivo.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

Se i supporti tengono le azioni MARR potrebbe esplodere al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Marr (MILMARR) ha chiuso la seduta del 2 settembre a quota 18,95 euro in rialzo dello 2,77% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

I mercati azionari vanno verso un ulteriore rialzo sia di breve che di medio termine