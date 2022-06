Per troppo tempo le labbra sono passate in secondo piano, nascoste dalle mascherine. Finalmente possiamo di nuovo sfoggiare rossetti, gloss e tinte per labbra senza preoccuparci delle sbavature. Una grande liberazione per chi puntava tutto sul rossetto e non amava truccare troppo gli occhi. E le tendenze del momento in fatto di rossetti sono una più spettacolare dell’altra. Questa rinascita del prodotto di cosmesi più amato da tutte porta con sé una ventata di novità. Addio ai colori nude e tenui che lasciano il posto a tinte accese, intense e abbinamenti particolari. Vediamo quali rossetti non possono mancare nella nostra trousse questa estate 2022.

Sono questi i colori che stanno spopolando questa estate per labbra carnose da baciare che finalmente ritornano in primo piano

Basta un filo di rossetto per rivoluzionare un look casual e trasformarlo in uno da sera. Il rossetto ha la capacità di dare eleganza e raffinatezza senza troppi sforzi. L’intramontabile rossetto rosso, poi, riesce ad ammaliare proprio tutti. Questa tonalità ha sempre un posto d’onore in tutte le tendenze che si susseguono negli anni. Ma quest’anno sono le tinte fredde a primeggiare, anche nei toni del rosso. Colori particolari come viola, blu, antracite, ma anche rosa e il più classico marrone.

Un rossetto che cambia colore in base alla temperatura è impossibile? No, è realtà, è questa una delle tendenze che si stanno facendo strada negli ultimi tempi. Alla prima applicazione sembra troppo intenso, anche per le più audaci che amano i colori forti. Ma ecco che con il calore cambia completamente, rimanendo più tenue, ma sempre ad effetto. Per non parlare delle tinte che si asciugano e letteralmente spellano, rivelando colori incredibili.

Non solo tinte cangianti, anche nuances super glamour

Se questi rossetti all’avanguardia non fanno per noi, possiamo sempre optare per un prodotto super pigmentato ma dai toni rosati. Il rosa shocking è uno dei più gettonati dalle più giovani, ma anche il bordeaux sa farsi valere. Le tinte labbra sono quelle più a lunga tenuta, ma in alcune formulazioni risultano troppo secche. Per non parlare del fatto che per rimuoverle serve tirare fuori qualche trucco dalla manica. Allora perché non scegliere una formulazione cremosa che lascia il segno, ma non sbiadisce facilmente? Se vogliamo osare, usiamola come base e poi diamo un punto luce con dei petali d’oro o del pigmento glitterato. Faremo faville sia in discoteca che all’aperitivo sulla spiaggia, è garantito. Per chi ama i colori caldi suggeriamo un leggero tocco pescato e glitter dorati, incredibili abbinati ad una perfetta abbronzatura.

Insomma, sono questi i colori che stanno spopolando questa estate e da scegliere per conquistare tutti. È vero, uno sguardo magnetico fa sicuramente la sua parte nel gioco della conquista, ma anche le labbra, finalmente, possono tornare a spiccare e trasmettere il fascino che meritano.

