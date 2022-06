Per chi non ama il mare affollato d’estate c’è una vacanza alternativa che in genere è decisamente più tranquilla e anche immersa nella natura. Si tratta della vacanza al lago. L’Italia da questo punto di vista non ha davvero nulla da invidiare agli altri Paesi del Mondo.

Basti pensare, tra i posti più belli da scoprire in Italia anche solo per un weekend, alle tante località affacciate sui laghi. A partire da Como, passando per il lago di Garda che, addirittura, abbraccia ben tre regioni. Ovverosia, la Lombardia, il Veneto e il Trentino Alto Adige.

Vediamo allora, rispetto al mare, cosa si può fare scegliendo per le vacanze il lago. Nel ricordare che in Italia ci sono pure tanti pittoreschi laghi di montagna per chi davvero nel periodo estivo vuole stare lontanissimo dall’afa.

Cosa fare in vacanza al lago e quali sono i posti più belli da scoprire in Italia anche solo per un weekend

Nel dettaglio, il lago è ideale per trascorrere le vacanze all’insegna degli sport acquatici. In quanto, tra l’altro, si può praticare la canoa. Possono farlo pure i principianti grazie a corsi con istruttori che permettono di imparare a pagaiare in poco tempo.

Ma questa è solo una delle tante possibili risposte su cosa fare in vacanza al lago. Visto che si possono fare lunghe passeggiate tra la natura lussureggiante, oppure cimentarsi in percorsi con la mountain bike.

Nelle zone affacciate sui laghi, inoltre, l’offerta ricettiva in Italia è davvero vasta tra gli alberghi, le case vacanze e gli agriturismi. Così come non mancano i ristoranti e i locali che rendono viva pure la vita notturna.

Quali sono i posti più belli da scoprire

Oltre al lago di Como e al lago di Garda, i posti più belli da scoprire per trascorrere le vacanze al lago in Italia si trovano pure al lago d’Iseo e al lago Maggiore. Senza dimenticare il lago di Scanno in Abruzzo, i laghi di Fusine in Friuli Venezia Giulia, il lago Trasimeno in Umbria e i laghi di Lesina e di Varano in Puglia.

Per quel che riguarda, invece, i laghi di montagna ad alta quota, i più belli si trovano indubbiamente sulle Alpi. A partire dal lago Brocan, passando per il lago di Tovel, il lago di Miage e il lago del Barbellino. Da menzionare, poi, il lago di Place-Moulin, il lago Palù e il lago Layet.

Approfondimento

Un incantevole lago montano dove molti vanno per un fine settimana o una vacanza al fresco a prezzi convenienti