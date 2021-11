Già sul mercato da qualche anno, le tinte labbra hanno avuto un incredibile picco nelle vendite nell’ultimo periodo. Facile da immaginare il perché, utilizzando costantemente le mascherine era impossibile che i rossetti classici durassero. La mascherina si macchiava, il rossetto spariva e si rischiava di ritrovarselo sparso per il viso.

Per questo motivo le tinte labbra sono la soluzione ottimale per un look sempre impeccabile. Di varie tonalità dal nude al rosso rubino, dopo averle applicate durano ore e ore. Magari è necessario ritoccarle una volta ma solo dopo aver bevuto o mangiato. Insomma, una vera salvezza per chi ama portare sempre il rossetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Stupende e a lunga durata le tinte labbra sono incredibili ma pochi sanno come rimuoverle facilmente

Il fatto è che la lunga tenuta delle tinte labbra ha sia dei pro che dei contro. Resistono per ore e ore sulle labbra senza doversi preoccupare di avere il rossetto sbavato, certo. Solo che una volta rientrate a casa sappiamo bene quanto sia difficile rimuoverle. Lo struccante normale non basta o ci vogliono tantissime passate. Dopo averle finalmente tolte completamente poi ci ritroviamo con le labbra rosse e gonfie e il viso irritato.

Per fortuna oggi in commercio esistono vari tipi di struccanti efficaci per rimuovere il make up. Una volta il più usato era il latte detergente a cui qualcuna è ancora affezionata, oppure si preferivano struccanti naturali fai da te. Ma tra tutti i nuovi struccanti reperibili qual è il più efficace per rimuovere le tinte labbra?

Se abbiamo provato con l’acqua micellare avremo notato che per alcuni marchi è abbastanza efficace. Ci vorrà un po’ di pazienza ma dopo aver strofinato un po’ riusciremo a toglierle. Solo che non avremo risolto il problema del viso e delle labbra irritate.

Qualcuno avrà tentato con il detergente schiumogeno con cui laviamo anche il viso. Perfetto per detergere la pelle ed eliminare impurità e smog dal viso, ma non proprio efficace per le tinte labbra. Purtroppo ci toccherà utilizzarlo solo per la detersione.

Il prodotto più adatto

E allora qual è il prodotto più adatto che non ci costringa a ripetute passate? Al momento il prodotto più efficace sembra essere il detergente o struccante oleoso. Questo prodotto si presenta in tubetto o flacone con la consistenza di una crema. Una volta applicato sul viso dopo qualche movimento circolare si trasforma in olio. Passando il prodotto sulle labbra e applicandolo con movimenti circolari in pochi secondi toglieremo tutta la tinta labbra. Non serve strofinare energicamente e quindi diciamo addio alla pelle arrossata.

Quindi, sicuramente stupende e a lunga durata le tinte labbra sono incredibili ma pochi sanno come rimuoverle facilmente. Ora abbiamo svelato il segreto per rimuovere efficacemente tutto il make up, anche le tinte labbra senza sforzo. Siccome abbiamo portato il rossetto per tutto il giorno dopo esserci struccate idratiamo le labbra. Facciamo uno scrub per eliminare la pelle secca e averle sempre setose.

Approfondimento

Nel panorama rossetti questo colore sarà il vero protagonista dell’autunno inverno con queste marche