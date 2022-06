D’estate anche i più pigri cercano tutti i modi per rimettersi in forma. In molti di noi accumulano grasso durante i mesi freddi e, arrivati a giugno, corrono per passare la cosiddetta prova costume. Per quanto l’alimentazione sia fondamentale, la buona notizia è che ci sono esercizi mirati che possono riportare il nostro corpo ad una forma persa. In particolare, oggi vogliamo soffermarci sugli arti e su un esercizio perfetto per farli lavorare. Vedremo in che modo per tonificare le braccia e rassodare i glutei possiamo provare questo stile di nuoto intuitivo e semplice.

L’importanza di eseguire i movimenti correttamente

La saggezza popolare ci dice che il nuoto è uno sport completo. Ed in effetti ciò non è del tutto sbagliato. Questo sport acquatico, infatti, fa lavorare il corpo intero simultaneamente. Un bel vantaggio, se abbiamo poco tempo e vogliamo fare attività fisica. In pochi lo sanno, eppure ogni stile di nuoto ha dei vantaggi diversi. In base al movimento che effettuiamo faremo lavorare muscoli del corpo diversi. Per esempio, il dorso è perfetto per ottenere un lavoro sulle gambe, dal polpaccio al gluteo.

L’esercizio che proponiamo ora è perfetto se andiamo in piscina ad allenarci, ma non solo. Possiamo eseguirlo anche se siamo al mare, tra un bagno di sole e l’altro. Per farlo dovremo già essere in grado di nuotare a rana e avere a disposizione delle pinne da mano, anche note come hand paddle.

Per tonificare le braccia e rassodare i glutei anche quando siamo al mare possiamo provare questo stile di nuoto facile e senza fatica

Possiamo cominciare calzando le hand paddle in modo che siano salde sulle nostre mani. Poi possiamo subito iniziare a effettuare ampie bracciate a rana. Grazie alla superficie delle pinne sposteremo ad ogni bracciata molta più acqua. In questo modo saremo molto più veloci e faremo molta meno fatica. Il lavoro di gambe e braccia sarà più equilibrato e potremo nuotare molto più a lungo. Possiamo scegliere se muovere le gambe a rana o a stile libero.

Grazie a questo semplice accessorio stimoleremo i muscoli del trapezio e del bicipite, che verranno tonificati. Le gambe invece lavoreranno interamente senza soste. Alla lunga, praticare questo stile può portarci a rassodare visibilmente la parte dei glutei e delle cosce.

