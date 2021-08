A volte capita di sentirsi incastrati in una relazione che non funziona più e ci causa malessere ma, spesso, nonostante ciò non riusciamo a staccarcene.

Le conseguenze possono essere disastrose per il nostro benessere e per l’autostima perché ci consumano tutte le energie, facendoci sentire impotenti.

Le relazioni tossiche rischiano di farci cadere in un pericoloso circolo vizioso.

Infatti, queste ci portano a sperare che prima o poi la situazione possa migliorare ma purtroppo nulla cambia se non cambiamo noi.

Per questo è fondamentale capire come allontanarsi e liberarsi da questo tipo di relazione, riconoscendola dai primi segnali.

Attenzione a questi 3 importanti segnali per riconoscere una relazione tossica

Quando si tratta di amore tossico tutto è intenso e veloce per far sì che si crei un legame basato sulla fiducia e sull’entusiasmo.

Una volta instaurato questo rapporto, l’altra persona potrà cogliere diverse occasioni per manipolarci ed avere un’elevata influenza su noi.

È comune venire presi di mira con frasi e frecciatine che ci mettono a disagio e ci fanno sentire inferiori, risultando molto sottili ed ambigue.

Questa necessità di controllarci, fa sì che l’altro mostri atteggiamenti possessivi con lo scopo di sapere tutto quello facciamo e chi incontriamo.

Questo tipo di persona vorrebbe trascorrere tutto il tempo con noi, creando un rapporto di dipendenza affettiva che può portarci ad isolarci.

Un rapporto di questo genere diventa presto incostante, lasciandoci confusi a causa dell’alternarsi di dichiarazioni d’amore e momenti di totale disinteresse.

In questo modo rischiamo di essere tenuti sempre sulla corda, portandoci a mostrare tutta la nostra devozione ed a rincorrere continuamente l’altro.

Questi giochi psicologici instaurano in noi un meccanismo di causa, colpa e giustificazione che ci blocca in questa situazione difficile da riconoscere o terminare.

Attenzione a questi 3 importanti segnali per riconoscere una relazione tossica, sono il primo passo per riuscire a liberarcene il prima possibile.

Consigli

È fondamentale imparare ad amarci ed apprezzarci, senza sottometterci all’altra persona o essere dominati dalla paura di perderla.

Se stiamo vivendo questo tipo di relazione, è necessario prenderne le distanze per il nostro benessere, riprendendo in mano la nostra vita e il nostro tempo.

Essendo spesso molto difficile uscirne, è bene cercare aiuto da un esperto oppure da chi ci vuole bene, ad esempio un membro della nostra famiglia.