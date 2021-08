“L’estate sta finendo” recitava una celebre canzone dei Righeira ed è arrivato il momento di preparare il guardaroba in vista dell’autunno. Pochi giorni fa abbiamo scoperto i pantaloni must have della prossima stagione. Oggi parleremo degli accessori che ci daranno uno stile davvero unico ed esalteranno la nostra personalità. Quindi ecco i 3 accessori da avere assolutamente per essere alla moda il prossimo autunno. E probabilmente qualcuno lo abbiamo già nascosto in qualche cassetto. Siamo tornati in piena era revival anni ’80 e anni ’90.

L’autunno-inverno 2021 vedrà sparire la moda delle enormi “borse mare” e riporterà alla ribalta le mini-borse. In molti casi delle dimensioni di uno smartphone. Ma sempre e rigorosamente all’insegna del colore e piene di dettagli che non le faranno passare inosservate.

Versace ha dato la sua interpretazione della mini-bag proponendo nuovi coloratissimi modelli con fibbie e logo in oro o argento. Molto più minimal lo stile di Hermès che per questa stagione lancia la sua “borsa-smartphone”. Poco più grande di un telefono di ultima generazione, è ideale per chi ha poco tempo per prepararsi e non vuole rinunciare all’eleganza. E possiamo portarla sia a tracolla che sotto il braccio.

Quindi spazio a pochette, marsupi e tracolle. L’importante è che siano all’insegna del colore e che mettano in risalto il nostro outfit.

Anelli serpente e orecchini grandi

Mai come nella prossima stagione le mani rivestiranno un ruolo di primo piano. È il momento di tirare fuori gli anelli. I colori più trendy saranno il bianco e il blu mentre a livello di forme e disegno ci sarà l’imbarazzo della scelta. Torneranno di moda in particolare gli anelli a forma di serpente. Tutti i grandi brand di accessori hanno portato in passerella le proprie reinterpretazioni di questo modello tipico degli anni ’90. Ovviamente con un occhio alle ultime tendenze e agli stili contemporanei.

Se abbiamo un anello dal design particolare ed eccentrico rinchiuso in un cassetto e non avevamo il coraggio di indossarlo il momento è arrivato. Saremo in ottima compagnia.

In pieno clima revival, nel prossimo autunno ci sarà spazio anche per gli orecchini enormi e decisamente appariscenti. Così come succedeva negli anni ’80 saranno loro ad attirare l’attenzione sui volti. Non importa che siano costosi e ricolmi di pietre preziose. L’importante è che siano grandi, di forma strana e possibilmente estremamente colorati.