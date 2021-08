Tutti amano avere la pelle abbronzata che acquista quel leggero colore brunastro. Avere un’abbronzatura perfetta è obiettivo di molti nel periodo estivo. Tuttavia non ci siamo mai chiesti cosa succede veramente alla pelle essendo esposta ore ed ore al sole. Il cambiamento è sotto i nostri occhi. Basta guardare da vicino per notare che la pelle appare meno idratata e più secca. Le labbra, per esempio, possono cominciare a screpolarsi. Per non parlare di capelli e peli che si schiariscono. Ecco perché per truccarsi non si possono seguire le solite regole.

Anche la pelle ha bisogno di una cura diversa. Ecco dunque errori e astuzie sbalorditive per truccarsi col viso abbronzato e conquistare tutti. E da dove cominciare se non dalla cura della pelle. La pelle del viso al sole può rischiare di far emergere macchie e rughe d’espressione. Per questo c’è bisogno di valide soluzioni idratanti e protettive. Al contrario meglio evitare prodotti e trucchi in polvere perché ostruiscono i pori. Per evitare le rughe d’espressione e un’abbronzatura irregolare, invece, meglio usufruire di prodotti esfolianti delicati.

Per quanto riguarda il make-up estivo, i consigli sono soprattutto per coloro che usano il trucco abitualmente e ogni giorno. Infatti con la pelle abbronzata i colori cambiano e cambiano anche le necessità della pelle. L’epidermide col caldo ha bisogno di respirare, quindi un uso eccessivo del fondotinta o del correttore può ostruire i pori. Se poi vogliamo proprio utilizzarli, meglio trovare un colore che non stoni con l’abbronzatura. Il rischio è di creare zone molto più chiare attorno agli occhi e alle labbra.

Se invece parliamo di terre e fard, pian piano non saranno più necessari o risulteranno superflui. C’è già il sole a donare un leggero effetto rosato sulle guance. Inoltre se il fard è troppo luminoso, potrebbe evidenziare le rughe d’espressione. Come detto prima, se si opta per fard, terre e fondotinta, meglio scegliere formulazioni in crema. Contrariamente mettono in luce gli inestetismi della pelle del volto. Inoltre con i prodotti in polvere si occludono i pori e si aumentano gli effetti della sudorazione. Gli ombretti sono benvenuti, ma mai fare l’errore di sceglierli dalle tonalità fredde. Con l’abbronzatura meglio tonalità più accese e colori pastello. Per finire un tocco di matita scuro che apre l’occhio e ne sottolinea i tratti.

