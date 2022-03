Leggere è un modo di viaggiare estremamente economico senza muoversi di casa. Chi ama leggere sa bene quanto possa essere appassionante un libro e quante sensazioni possa lasciarci. A volte leggiamo per passare il tempo, altre per emozionarci ed altre ancora per informarci. Il momento storico che stiamo vivendo è decisamente complesso e può capitare di parlarne con amici e parenti senza avere ben chiari alcuni concetti. Per capire la complessità dei fatti che ci circondano, in particolare i più recenti, possiamo leggere alcuni libri. Proprio come ai tempi della scuola, leggere è anche un modo per imparare e capire determinati eventi. Dunque, approfondire un tema preciso può darci una chiave di lettura diversa ed aiutarci a comprendere meglio qualcosa di poco chiaro. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo consigliare 3 libri molto diversi tra loro ma che potrebbero renderci più colti.

Sono questi i 3 interessanti libri da leggere assolutamente per farsi una cultura e sbalordire amici e parenti

Il primo libro che vogliamo suggerire è “Chernobyl 01:23:40. La storia vera del disastro nucleare che ha sconvolto il mondo” di Andrew Leatherbarrow. Questo racconto si legge come un romanzo perché ha un ritmo incalzante e mai monotono. Il libro di Leatherbarrow fornisce tutte le informazioni utili a capire cosa accadde all’alba di quel giorno, quando la storia dell’umanità cambiò per sempre. In 272 pagine l’autore non trascura nulla: dagli aspetti politici della questione, ai dettagli più tecnici, fino alle conseguenze per le vittime. Non mancano nemmeno le illustrazioni che ci aiutano a capire meglio la situazione ed alcune dinamiche. Infine, l’autore racconta del viaggio compiuto nella zona di esclusione di Chernobyl. Leggere questo testo potrebbe aiutarci ad essere più informati sulla questione ma anche più consapevoli e riflessivi.

L’economia e le sue complessità

Stiamo vivendo un momento particolare di grande crisi economica. Ma come capirla se prima non ne conosciamo i concetti principali? Spesso diamo molte cose per scontate, ma partire dalle basi può aiutarci a comprendere anche le dinamiche odierne. Per questo motivo, consigliamo “Capire l’economia for dummies” di Roberto Fini. Con estrema semplicità, l’autore riesce a spiegare e chiarire concetti base dell’economia. Ciò che lo rende un testo davvero completo sono anche gli esempi concreti e tratti dalla vita di tutti i giorni, che ci aiutano e guidano nella comprensione.

Uno sguardo alla Russia

Sono questi i 3 interessanti libri da leggere e l’ultimo che vogliamo consigliare è “Tempo di seconda mano” di Svetlana Aleksevic. Questo racconto è un tuffo in un passato piuttosto recente ma spesso dimenticato. In modo scorrevole e mai pesante, l’autrice offre i racconti delle persone intervistate senza nasconderne la crudezza, senza censure. Ci sono racconti d’amore, tragedie e storie di famiglie. Questo testo racconta di un popolo che ha perso la sua identità e che si ritrova a fare i conti con una nuova e difficile situazione. Alla luce dei più recenti e drammatici eventi, leggere questo libro potrebbe aiutarci a capire alcune complesse dinamiche.

Approfondimento

