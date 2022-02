Gli anni della scuola sono quelli in cui ci approcciamo ai libri. Da quel momento in poi, può nascere un grande amore oppure un distacco rispetto al mondo della lettura.

I libri tengono allenata la nostra mente, ci aiutano ad imparare cose sempre nuove e potrebbero aiutarci a ridurre lo stress. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui leggere è sempre una buona idea.

Chi di noi non ha mai ricevuto un libro in dono? Se scegliamo il libro giusto possiamo davvero fare un figurone con amici e parenti. Leggere è un modo diverso per viaggiare. Non tutti hanno questa passione, eppure leggere ci permette di conoscere luoghi lontani e storie incredibili.

Ognuno di noi ha le proprie preferenze in fatto di libri, ma quando entriamo in una libreria ci rendiamo conto che l’offerta è davvero ampissima. Romanzi d’amore, storici, ma anche gialli e saggi: non ci resta che scegliere.

Sfortunatamente, anche se ci piace leggere spesso ci manca il tempo per farlo. Proprio per questo motivo, oggi suggeriremo 3 libri corti che possiamo leggere in pochissimo tempo e che ci coinvolgeranno subito.

3 libri brevi ma intensi da leggere in un paio d’ore perfetti per chi ha poco tempo ma vuole emozionarsi

Il primo libro che vogliamo suggerire è “Le notti bianche” di Fëdor Dostoevskij. In sole 105 pagine, l’autore racconta la storia di un giovane ragazzo sognatore che vive a San Pietroburgo isolato dal Mondo.

Durante una passeggiata notturna, incontra una ragazza di nome Nasten’ka di cui si innamora perdutamente. Il giovane racconta alla ragazza il perché del suo distacco dalla realtà. A sua volta, Nasten’ka confida al ragazzo la sua situazione, poiché vive in attesa del ritorno del suo amato.

La vicenda si sviluppa in 4 notti in cui aleggia questo triangolo amoroso che in qualche modo cambierà il destino dei protagonisti.

“Colazione da Tiffany” di Truman Capote

Tutti conoscono il celeberrimo film che vede come protagonista una giovane e meravigliosa Audrey Hepburn. Questo libro si legge tutto d’un fiato perché è di sole 128 pagine. Il libro racconta la vita di Holly Golightly, una giovane newyorchese dal carattere testardo ed indulgente.

Un giorno incontra Paul, un giovane scrittore squattrinato e tra i due nasce un rapporto forte ma platonico. Inizia così un lungo flashback che narra le vicende di Holly, della sua vita frenetica e del suo rapporto con Paul. Il racconto è talmente intenso che il finale arriva velocemente, travolgendoci ed appassionandoci ad ogni pagina.

“L’amante” di Marguerite Duras

Ecco 3 libri brevi ma intensi e l’ultimo di questi è scritto in forma autobiografica. Questo romanzo è ambientato negli anni Trenta e si svolge in Indocina. La protagonista è una quindicenne di umili origini che incontra e si innamora di un uomo ricco e potente.

Gli ostacoli legati alle differenze di età, ceto sociale, cultura e razza renderanno questa relazione clandestina ed osteggiata da molti.

Le difficoltà che i due amanti incontrano ci terranno inevitabilmente con gli occhi incollati al romanzo, pagina dopo pagina.

