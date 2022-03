Capita davvero a molte donne di provare un abito di qualche tempo fa e non riuscire più a chiudere la zip con semplicità. Niente panico perché, puntando sui trucchetti giusti, è possibile tornare a indossare anche quel meraviglioso tubino acquistato anni prima.

La moda cambia e, con essa, la lunghezza dei vestiti, fantasie e trame. Arriva pure un momento in cui bisogna dire basta al solito tubino nero e puntare tutto su queste fantasie che ringiovaniscono all’istante.

Ma come fare se il tubino preferito stringe su spalle, fianchi o vita? E se la lunghezza è eccessiva a tal punto da accorciare la figura? Come renderlo più corto o, viceversa, più lungo? Ecco qualche utilissima astuzia per risolvere ognuno di questi problemi davvero comuni senza dover ricorrere a un modello nuovo e spendere di più.

La lunghezza giusta che rende l’abito perfetto

Iniziamo con il dire che un vestito della lunghezza giusta può farci sembrare di tanto più alte, così come mortificare la figura. Per le donne più adulte meglio puntare sempre sull’eleganza senza tempo di un tubino al polpaccio. Meglio lasciare l’altezza sopra il ginocchio ad età più giovani per mantenere sempre uno stile raffinato e impeccabile.

Partiamo dalla situazione più semplice, ovvero accorciare un tubino lungo senza portarlo in sartoria. Innanzitutto, un piccolo trucco consiste nel portare una cintura in vita abbastanza spessa. Piegare l’abito all’altezza della vita e coprire l’eccesso di tessuto con la cinta.

Oppure, anche il nastro termico è una possibile soluzione per chi non vuole ricorrere ad ago e filo. Prendere la misura, abbondando di qualche centimetro per sicurezza, eliminare gli spilli, stirare la piega e fissare tutto con nastro termico. Tagliare l’eccesso.

Ed ecco come allargare un vestito a tubino stretto in vita o sui fianchi e modificarlo se è troppo corto o lungo

Se il tubino è stretto o troppo corto un buon metodo è la passamaneria. Si tratta di un ornamento tipico di tende e tovaglie. Questa è utilissima anche per recuperare un capo che si è accorciato o ristretto in lavatrice.

È possibile acquistarla in merceria oppure online, scegliendo tra colori e finiture diverse. Basterà applicarla sui lati del tubino, in corrispondenza delle cuciture e fissarla con la macchina da cucire. Stesso discorso anche per allungarlo.

Ma costituiscono altri valevoli metodi anche un ammollo in acqua tiepida e sapone, scucire l’orlo o applicare volant, tulle e pizzo.

Ecco come allargare un vestito a tubino stretto e allungarlo o accorciarlo grazie ai rimedi giusti.

