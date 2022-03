Ecco il concime naturale a costo zero per tulipani e altre piante bulbose per fioriture abbondanti in vaso o piena terra

La primavera è la stagione in cui la natura esplode dipingendo la nostra realtà con un mix di colori mozzafiato e diffondendo fragranze celestiali.

Questo periodo, infatti, è quello della rifioritura per tantissime di quelle piante che hanno superato il freddo inverno, spoglie di foglie e prive di petali. Contando solo sui teneri ramoscelli sono arrivati fin qui, al primo giorno di primavera, e ora è arrivato il momento di dare il meglio di sé.

In particolare, in primavera le vere protagoniste sono le bulbose. Tantissime si adornano di fiori spettacolari, come tulipani, ranuncoli, crocus, narcisi, giacinti e fresie.

Altre, invece, come queste 10 varietà, vanno piantate proprio in questi ultimi giorni di marzo e accudite fino alla fioritura estiva. Quindi, le bulbose sono e saranno le regine dei nostri angoli green, da quelle con fioriture bellissime ai teneri bulbi sottoterra.

In entrambi i casi, potrebbe essere utile affiancare le nostre cure ad un booster di nutrimento, un concime fai da te e 100% naturale. Questa ricetta segreta la scopriremo nell’articolo di oggi, per garantirci il giardino o il balcone più bello del vicinato.

I bisogni delle bulbose

Innanzitutto, partiamo col dire che queste piante, fiorite e no, avrebbero bisogno di un terreno soffice ma ben drenato. Per questo potremmo aggiungere sabbia al terriccio oppure argilla espansa alla base dei vasi.

Entrambe, poi, avrebbero bisogno di crescere e svilupparsi in una zona luminosa, ma temerebbero il pieno sole prolungato. L’ideale sarebbe un’esposizione a mezz’ombra, in un luogo non troppo umido.

Inoltre, non sarebbe opportuno lasciarle in balia del vento e della pioggia anche se si tratterebbe di piante/bulbi discretamente resistenti.

Per quanto riguarda il nutrimento, invece, il concime più adatto sarebbe quello ricco di potassio e azoto.

Inoltre, siccome i bulbi mal sopportano il peso eccessivo dato dal terreno, sarebbe meglio evitare un concime solido.

L’ideale sarebbe optare per uno liquido stando attenti a non annacquare la pianta e a non creare ristagni nei sottovasi.

Ecco il concime naturale a costo zero per tulipani e altre piante bulbose per fioriture abbondanti in vaso o piena terra

Un concime del genere potremmo tranquillamente farlo a casa, senza spendere soldi.

Infatti, potremmo riutilizzare dei comunissimi scarti alimentari dando vita ad una bevanda energetica totalmente naturale.

Quello che ci occorre è:

300 ml di acqua, meglio se distillata;

3 fondi di caffè da caffettiera oppure da capsule o cialde, che sarebbero ricchi di azoto;

1 buccia di banana, ricca di potassio.

Per quanto riguarda il procedimento, versiamo l’acqua all’interno di un secchio e poi uniamo i fondi di caffè e la buccia di banana spezzettata.

Copriamo con della pellicola e lasciamo in infusione 8 ore.

Infine, filtriamo il contenuto e distribuiamo il fertilizzante dando circa 6 cucchiai ad ogni pianta ogni 10-15 giorni.

Quindi, ecco qui il concime naturale a costo zero che potrebbe aiutare la crescita delle bulbose e ci potrebbe garantire fioriture numerose e sensazionali.