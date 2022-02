Leggere un bel libro è sempre un modo sano e intelligente per passare una serata. Lontani da schermi di computer e televisioni e godersi il piacere della carta è qualcosa di impagabile.

Se non sappiamo che cosa leggere, possiamo seguire qualche consiglio in rete, per capire quali sono i migliori libri che rispondono ai nostri gusti.

Oggi proviamo anche noi a dare un consiglio, indicando un grande capolavoro della letteratura mondiale, che probabilmente tutti dovrebbero leggere una volta nella vita.

Non si tratta di un’opera qualsiasi, ma anzi è il fondamentale libro da leggere e rileggere, così da imparare tante cose e riflettere molto e, allo stesso tempo, emozionarsi tantissimo.

L’ultimo capolavoro di un grande scrittore

Oggi conosciamo l’ultimo libro scritto dal leggendario Fëdor Dostoevskij.

Egli è stato forse il miglior scrittore russo di tutti i tempi e soltanto Tolstoj può essere forse considerato suo pari. Dostoevskij è vissuto nell’800 e ha scritto tantissime opere che sono entrate di diritto nella lista dei migliori libri mai scritti. Uno dei suoi libri imprescindibili è Delitto e castigo, uscito nel 1866.

Oggi, invece, parliamo di un altro suo capolavoro, I fratelli Karamazov, uscito quattro mesi prima della morte dell’autore.

Si tratta di un libro estremamente profondo, che incarna perfettamente lo stile dell’autore, tuffandoci in un turbinio di emozioni e di riflessioni filosofiche molto profonde. Originariamente il libro è stato pubblicato a puntate e poi riunito in un volume unico.

Il libro da leggere e rileggere per emozionarsi e imparare tantissime cose

I fratelli Karamazov parla di una famiglia dalla storia travagliata.

Il padre, Fyodor Pavlovich Karamazov, in gioventù era un uomo rozzo e volgare che si è sposato due volte, facendo tre figli: Dmitri, il figlio della sua prima moglie, Ivan e Alyosha, figli della sua seconda moglie.

Fyodor Pavlovich non dimostra alcun interesse per i suoi figli e, quando le loro madri muoiono, li manda via per essere allevati da parenti e amici.

La famiglia Karamazov si riunirà a causa di una disputa su un’eredità, tra il padre ed il figlio Dmitri. Inizia così una narrazione davvero profondissima.

Questo libro racconta di etica, libero arbitrio, fede, famiglia e tanto altro. Tutti i temi sono toccati con grande sapienza e leggere quest’opera ci permette davvero di imparare moltissimo.

Ovviamente, poi, le vicende della famiglia Karamazov non mancheranno di emozionarci profondamente. Questo libro è considerato uno dei migliori romanzi di sempre e persino Sigmund Freud ha apprezzato la caratterizzazione psicologica dei personaggi. Insomma, un’opera imperdibile.