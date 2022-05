Le borse sono tra gli accessori più desiderati di sempre da moltissime donne. Alcune sono attratte dallo status symbol che determinate borse trasmettono all’esterno, mentre altre sono innamorate di questi accessori a prescindere dalla marca. Esistono borse di ottima fattura, senza essere di brand famosi, che ci permetteranno di fare bella figura senza investire uno stipendio. Uno dei trend del periodo, poi, è quello di acquistare oggetti vintage o, comunque, usati. Fare circolare oggetti che non si usano più rivendendoli in mercatini o siti online come Vinted o Vestiarie Collective. Un modo interessante per acquistare la propria borsa preferita risparmiando molto denaro. Anche in questa primavera/estate 2022 ci sono alcune borse che, più di altre, stanno spopolando sui social network e per strada. Si tratta di modelli molto diversi tra loro, dai più rock ai più romantici, che faranno sognare tutte le amanti di questi accessori.

Basta nero in estate e primavera, ecco le borse del momento colorate ed eleganti per donne alla moda anche a 70 anni

Tra le borse più desiderate ci sono le pouch: lanciate da Bottega Veneta, sono state riproposte da moltissimi brand. Si tratta di pochette, spesso arricchite con tracolla, più morbide e capienti rispetto a quelle classiche. La pouch bag di Bottega Veneta costa più di 2000 euro in versione grande, ma ci si potrà togliere lo sfizio anche spendendo meno. Benetton la propone a circa 40 euro, mentre Levi’s scontata a circa 25 euro.

Piccole e scenografiche

Si passerà, poi, dalle minibag alle borse più grandi e strutturate. Le mini saranno le vere protagoniste per questa stagione calda 2022: borse molto belle, ma poco pratiche. Infatti, nella maggior parte dei casi, in queste minibag non si riuscirà a fare entrare neppure il cellulare. Tra le più iconiche c’è la Moschino Small Heart Biker Bag a circa 950 euro. Tra le borse più desiderate in formato XS ne troviamo anche una di Balenciaga, la Le Cagole XS a 1590 euro. In questo caso non si può parlare propriamente di minibag dal momento che tende ad essere abbastanza capiente pur con dimensioni ridotte.

Colore protagonista

Basta nero in estate e primavera, ecco le borse colorate che saranno le vere protagoniste di questa stagione. Dalla Bloom Bag di Furla – rivisitazione della iconica Furla 1927 – a 295 euro alla Le Ciquito di Jacquemus sono molte le borse colorate che spopoleranno. Tutti i brand hanno proposto le loro creazioni in diversi colori, dai più classici ai più accesi. I marchi del fast fashion le propongono in formato mini-secchielli coloratissimi a prezzi sui 40 euro.

