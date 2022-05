Impossibile non amare questi pantaloni che coprono fianchi larghi o cosce grosse e slanciano anche quando abbinati alle scarpe basse

Ogni stagione, si sa, ha le proprie peculiarità che includono fattori naturali e climatici, alimenti, ma anche ricorrenze, colori e indumenti.

Ad esempio, è impossibile non associare l’inverno ai caldi e vaporosi piumini, così come l’estate è fatta di parei, bikini e cappelli di paglia.

La primavera si presenta invece come la stagione più variopinta e non solo per quanto riguarda la natura, ma anche rispetto al guardaroba.

Persino uno dei capi più iconici ed eclettici come il blazer si tinge di colori pastello pur non perdendo la sua eleganza formale.

Tra i capi che spopoleranno da qui all’estate, poi, trovano posto i pantaloni palazzo, confermati dalle passerelle tra i principali must di un buon guardaroba.

Del resto, è impossibile non amare questi pantaloni che coprono fianchi larghi o cosce grosse grazie al loro design semplice, ma studiato.

Non solo: la loro forma consente anche di allungare la gamba e renderla affusolata anche se indossati con scarpe senza tacco.

Scopriamo quindi su quali abbinamenti puntare per essere impeccabili in ogni occasione senza ricorrere ad abiti costosi e per valorizzare la silhouette.

Cominciamo da un outfit assolutamente alla mano, che comprende i pantapalazzo versione denim combinati con le mitiche sneakers.

Per bilanciare l’insieme piuttosto basic potremmo sfoggiare una bella giacca sartoriale, una blusa con maniche a sbuffo o un top di raso nella parte superiore.

Se il look appena descritto è perfetto anche per un aperitivo in compagnia, vediamo invece una versione più da ufficio.

Basterà scegliere un modello a palazzo dai colori neutri, tipo bianco o beige, e abbinarlo con una camicia di cotone a righe e delle slingback.

Ugualmente elegante anche la combo che prevede l’abbinamento tra i pantapalazzo in lino e delle mules a punta in pelle scamosciata.

Ovviamente, questo modello di pantalone sposa perfettamente i sandali con plateau, perfetti per guadagnare qualche centimetro in più senza soffrire troppo male ai piedi.

Il modello nero è ottimo sia per il giorno che per la sera, abbinato a sandali dello stesso colore, giocando poi su un crop top a contrasto.

La vera sorpresa, tuttavia, è che i pantapalazzo regalano la stessa raffinatezza anche con i sandali rasoterra, siano essi infradito o con lacci alla caviglia.

Insomma, dopo aver scoperto la versatilità di questi pantaloni, forse sottovalutata, non resta altro da fare se non procurarsene subito almeno un paio.

