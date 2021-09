Uno degli accessori distintivi che esalta la personalità di ognuno di noi è sicuramente l’orologio. Cronografo, solo tempo, day-date, al quarzo, carica manuale o automatico sono solo alcune delle caratteristiche di questo particolare oggetto da sempre apprezzato.

Molti sono i modelli in commercio che fanno capolino al passato con caratteristiche vintage, oppure al futuro con design e materiali all’avanguardia. Ma quali sono gli orologi di moda da regalare o regalarsi quest’inverno?

I trend del momento nel mondo della gioielleria

Come tutte le stagioni, anche quella estiva sta volgendo al termine con tutti i trend più gettonati che hanno fatto impazzire proprio tutti. Uno è sicuramente questo accessorio economico per completare l’outfit, oppure gli immancabili accessori come ad esempio il corallo, il turchese o la madreperla. Accessori prettamente estivi, colorati e vistosi.

Per questa nuova stagione in arrivo, si possono già ammirare nelle vetrine delle città le varie tendenze, soprattutto nel campo della gioielleria e quindi anche dell’orologeria. Come tutte le collezioni, queste iniziano a fare capolino, lasciandoci trascina ed affascinare per i nuovi acquisti stagionali.

Ogni cambio look prevede nuovo abbigliamento, nuove scarpe, nuove borse e perché no, anche nuovi accessori.

Rinnovarsi è uno dei modi per essere sempre al passo con i tempi e l’orologio è quell’accessorio che completa l’outfit che tutti voglio avere soprattutto se è di moda.

Oltre a questi must-have che tutti vorrebbero come ad esempio i nuovi Rolex da acquistare come ottimo investimento a prezzi accessibili, ci sono altri modelli altrettanto alla moda e per tutte le tasche.

Sono questi gli orologi di moda assolutamente da avere e da regalare quest’inverno

Per la stagione invernale 2021/2022 si potranno riporre nelle scatole del tempo, tutti gli orologi. Tra cui i subacquei o impermeabili all’acqua, per far spazio ad orologi in cassa classica braccialati o con cinturino in pelle.

Come in gioielleria, anche per gli orologi i trend sono importanti e la moda quest’anno sposta l’attenzione ancora una volta sugli oggetti vintage e di seconda mano. Ecco perché bisognerebbe aggiornarsi sui gioielli vintage e perché dovremmo acquistarli.

Ma se non si vuole puntare sul vintage, ma su articoli nuovi, per questa stagione gli orologi saranno ancora una volta tempestati di pietre, laminati in oro rosa o oro giallo. Un vero e proprio bracciale gioiello che si può alleggerire con cinturini sottili come quello a maglia milano o in pelle, lasciando da parte i braccialati un po’ pesanti e non per tutti i gusti.

Chi invece preferisce una cassa classica, liscia o satinata, può orientarsi sui quadranti gioiello. Si tratta di semplici quadranti in madreperla con i cristalli al posto dei numeri, oppure dei veri e propri capolavori total stone.

La forma da tonda, quadrata a rettangolare, invece, si sposta su quella tonneau. Cioè una cassa di forma “a botte”, ovvero un rettangolo con i lati convessi.