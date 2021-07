Una maison di tutto rispetto dell’alta orologeria svizzera fa ancora parlare di se per i suoi bellissimi orologi che tutti vorremmo avere. Ma non tutti sanno che esistono degli orologi Rolex della nuova collezione, da acquistare come ottimo investimento a prezzi davvero accessibili.

E già, gli orologi di lusso più gettonati degli ultimi tempi possono costare anche poco più di 5 mila euro.

Chi non vorrebbe avere questo accessorio di lusso che fa invidia proprio a tutti

Negli ultimi anni questi orologi che sono diventati un vero status symbol, in alcuni casi hanno addirittura raddoppiato il valore. Questo ha incrementato l’acquisto per chi punta su un ottimo investimento futuro, in alcuni casi anche superiore all’oro.

I modelli più conosciuti sono soprattutto il bellissimo ed importante Daytona con cifre da capogiro, il GMT-Master e il Submariner. Questi sono considerati praticamente moneta contante. Chi possiede uno di questi orologi e vorrebbe venderlo, non avrebbe nessun problema a recuperare la cifra iniziale spesa, magari aggiungendo anche una piccola percentuale di rincaro dipesa dal mercato.

Se si è interessati ad acquistare un orologio di lusso come investimento è consigliabile visionare l’articolo “Quanto può valere un orologio Rolex“.

Ecco i nuovi Rolex da acquistare come ottimo investimento a prezzi accessibili

La maison Rolex, non ha solo i modelli sopra indicati, che sono senza dubbio i più conosciuti. Ci sono molte ed ottime proposte come ad esempio gli Oyster, i Datejust, gli Explorer, e gli Air-King.

L’alta orologeria di lusso svizzera offre la possibilità di poter acquistare un Rolex nuovo anche con circa 5 mila o 6 mila euro. L’unico ostacolo da superare sono i tempi di attesa che spesso sono molto lunghi, ma lo si può aggirare affidandosi a concessionari affidabili e nella comunità europea.

Nulla a che vedere con gli orologi “secondo polso vintage”, che sono facili da reperire e da concedere subito, con costi pari al nuovo se non superiori per l’immediatezza nell’acquisto. Da non sottovalutare che a differenza del nuovo, questi spesso sono stati lucidati per eliminare i graffi o le ammaccature. Oltretutto non essendo nuovi di zecca possono richiedere già dopo qualche anno assistenza tecnica come la revisione da parte di un orologiaio esperto, che comunque ha un costo.