Per chi pensa che l’estate sia finita, ci sono belle novità. Ci aspetta, infatti, un’estate ottobrina, che, secondo il meteo, sarà molto piacevole. Si prevede che farà talmente caldo che potremo fare ancora qualche bagno. Naturalmente, però, ciò non accadrà per tutto il mese e su tutto il territorio. La notizia fa tirare un respiro di sollievo soprattutto a coloro che non hanno avuto modo di fare vacanze lunghe. Di regola, a metà settembre dovrebbe arrivare l’autunno ma quest’anno giungerà in ritardo. Quindi, non ci sorprenderà che il mese di ottobre porti temperature calde concentrate in queste zone. Ma, vediamo, più nel dettaglio chi potrà godere di questo tempo estivo.

Dove si potrà andare al mare ad ottobre

Vediamo, a questo punto, dove si potrà andare al mare ad ottobre. Ebbene, le zone predilette dal sole saranno, come spesso accade, quelle del Sud Italia. Più in particolare, secondo gli esperti, ad ottobre 2021, Italia ed Europa saranno spaccate in due. Al Nord avremo molte piogge, mentre al Sud ci saranno caldo e siccità. A causare questa contrapposizione è il raffreddamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico, chiamato Nina. Si tratta, oramai, di un processo che condiziona il clima di tutto l’emisfero Nord e anche dell’Italia. Quindi, piogge e temporali si concentreranno nelle regioni del Centro Nord, interessando, però, anche: Spagna, Portogallo e Gran Bretagna. Qui, si potrà assistere a fenomeni anche estremi, quali tempeste tropicali e alluvioni. Il tutto deriva dallo scontro tra il gran caldo che vi è stato e le correnti fredde.

Il Sud Italia, all’opposto, ad ottobre, si troverà a vivere un periodo di caldo, con temperature al di sopra della norma. Si potrà, quindi, andare al mare e sarà anche possibile fare il bagno. Infatti, si prevede che la temperatura dell’acqua sarà molto accogliente, in quanto più alta di circa 4 gradi. Stesso clima propizio per il prosieguo dell’estate, si registrerà sulla Grecia e sul resto dell’Europa Orientale. In definitiva, chi sta organizzando vacanze in Grecia e nell’Italia del Sud, andrà incontro ad clima molto mite, quasi estivo. Chi, invece, intende dirigersi verso Spagna e Baleari, non sarà così fortunato, perché è possibile che troverà molte piogge.