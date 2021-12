Altro che freddi jeans e monotoni leggings, è questo il capo invernale ideale per mantenersi caldi e comodissimi che sta spopolando e sta bene a 20 come a 50 anni

L’inverno 2022 rinuncia ai freddi ma iconici jeans per lasciare il posto a pantaloni più caldi, per tessuti e nuance. Indossare capi caldi e comodi in inverno è davvero un gesto indispensabile, tra ombrelli, borse e cappotti ingombranti la praticità tende a vacillare.

Tuttavia con qualche piccolo accorgimento, senza però rinunciare allo stile è possibile creare outfit adatti a tutte le esigenze, anche in questa fredda e scocciante stagione. Infatti, basta maglioni di lana e dolcevita è questo il capo invernale che torna di moda e sta spopolando ideale per mantenersi caldi anche nelle giornate più fredde. Inoltre basta sneakers sportive e noiosi stivaletti queste le scarpe invernali comodissime ideali per mantenersi caldi e alla moda.

Un must have di questa stagione per quanto riguarda i pantaloni, sembrerebbe essere la vita alta, una scelta ottimale per slanciare qualsiasi figura. Quindi niente paura, indipendentemente dalla forma del nostro fisico, questi pantaloni stanno davvero bene a tutti.

Il ritorno dei joggers

Un capo che torna di moda ed è ideale da indossare non solo a 20 anni ma anche dopo essere entrati negli anta, sono i joggers nella versione elegante, ossia a palazzo.

Questi pantaloni sono davvero la scelta ideale per affrontare con estrema comodità le giornate impegnative a cui tutti siamo sottoposti, senza rinunciare allo stile.

Si tratta infatti di pantaloni che si rifanno a quelli delle tute ma rivisitati in chiave elegante, che allungano la figura. Questa variante li rende ideali per la creazione di look casual se indossati con sneakers o stivaletti bassi. Ma anche per la creazione di look da ufficio e formali soprattutto se abbinati a camicie di seta, giacche e decolleté.

Acquistabili nella versione basic monocromatica, ma anche impreziositi da ricami, fiori e fantasie varie. Acquistabili anche nella variante in ecopelle che li rende più sensali e adatti per la creazione di look seducenti ed accattivanti.

Amati dalle ventenni perché pratici e chic, stanno spopolando anche nella categoria over 50, per le stesse ragioni.

Tra i protagonisti di questa stagione, oltre ai joggers ritroviamo l’immancabile modello di pantaloni a vita alta a sigaretta a gamba diritta. Una versione più classica e versatile dei pantaloni invernali ideali da indossare con tacchi alti, sneakers e mocassini.

Dunque, altro che freddi jeans e monotoni leggings, è questo il capo invernale ideale per mantenersi caldi e comodissimi che sta spopolando e sta bene a 20 come a 50 anni.