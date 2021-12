Noi italiani siamo sempre stati un popolo di tifosi. In ogni campo ci schieriamo e siamo pronti a difendere la nostra squadra con le unghie e con i denti. E come da tradizione natalizia siamo alle prese con la solita sfida: è più buono il pandoro o il panettone? Ogni squadra ha le proprie ottime ragioni, ma oggi proveremo a mettere qualche freccia nella faretra degli amanti del panettone. Sono questi degli ottimi panettoni da acquistare al supermercato e con un buon rapporto qualità prezzo. Non sono necessariamente i più costosi o quelli più pubblicizzati. Quello che conta è il rapporto qualità prezzo.

Sono questi degli ottimi panettoni da acquistare al supermercato e con un buon rapporto qualità prezzo

Anche all’interno dello schieramento dei tifosi del panettone ci sono due correnti di pensiero. La prima è quella che preferisce i panettoni artigianali o fatti direttamente in pasticceria. La seconda è quella degli amanti dei panettoni che si trovano nelle corsie dei supermercati. Ma anche tra questi dobbiamo imparare a scegliere quello giusto. E per farlo possiamo aiutarci con recensioni e classifiche.

Al primo posto della classifica 2020 di Altroconsumo troviamo il panettone Le Grazie di Esselunga. Costa 3,69 euro e ha ricevuto la valutazione più alta da parte dei consumatori.

Sul secondo gradino del podio troviamo un altro prodotto che porta il marchio di un supermercato: il panettone Fior Fiore Coop. Gli ingredienti di qualità ne fanno uno dei più apprezzati dagli esperti e dai consumatori. Un panettone che è un ibrido tra un dolce di pasticceria e uno da grande distribuzione. Costa quasi 9 euro ma ha comunque un ottimo rapporto qualità prezzo.

Se vogliamo continuare a mantenerci su una cifra inferiore ai 10 euro, un’ottima scelta è il Gran Nocciolato Maina. Nella graduatoria di Altroconsumo è al quinto posto, ha una buona qualità e il prezzo è di 5,98 euro.

Come sceglierlo al supermercato

Al di là delle preferenze per un marchio o per un altro, esistono accorgimenti molto utili per capire se un panettone è di ottima qualità.

La prima cosa a cui dobbiamo stare attenti è la forma. Un buon panettone si riconosce dalla tradizionale forma a fungo che tende a uscire dalla carta. Evitiamo i prodotti con forme strane o troppo “ristretti”.

Attenzione anche alla scarpatura, ovvero la tipica incisione a croce sulla parte superiore. Non è solo una questione di estetica. Il taglio serve per far cuocere e lievitare bene l’impasto e per rendere il dolce morbido.

Leggiamo anche l’etichetta prima di procedere all’acquisto. Nel panettone deve essere presente il tuorlo d’uovo al 4%. Se la percentuale è minore, probabilmente ci troviamo di fronte a un prodotto di scarso pregio.

Approfondimento

Ecco i migliori panettoni da comprare al supermercato senza spendere un patrimonio