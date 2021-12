Tutti coloro che hanno una passione per l’oroscopo e i segni zodiacali sanno che non tutti i giorni della settimana o del mese saranno propizi.

Nella maggior parte dei casi la fortuna è quella che ognuno si crea quotidianamente con le proprie azioni.

Tuttavia, anche le stelle più o meno favorevoli, potranno spianarci la strada o renderla un percorso ad ostacoli.

Oltre a questo le stelle potrebbero anche influenzare il modo di rapportarsi all’amore e all’amicizia dei vari segni zodiacali.

A proposito di giorni questa seconda settimana di dicembre si aprirà carica di buoni auspici per questi due segni zodiacali.

Infatti proprio Vergine e Cancro vivranno dei giorni meravigliosi in seguito al 7 dicembre, giusto per finire l’anno in bellezza.

Fortuna e denaro ma anche amore per 2 segni zodiacali baciati dalla sorte dopo il 7 dicembre

Per i nati sotto al segno della Vergine il mese di dicembre inizierà all’insegna delle novità. Gli sforzi dei mesi passati porteranno i loro frutti proprio dal 7 dicembre in poi. Un segno zodiacale molto preciso che ama portare a termine gli impegni presi. Buone notizie perché grazie a dedizione e costanza ci si lascerà alle spalle anche gli ostacoli più duri che diventeranno solamente un brutto ricordo.

Per quanto riguarda la parte sentimentale sarà ora di dedicare più tempo alla persona amata. Dopo il 7 dicembre si potrà aprire un confronto costruttivo con il partner che porterà ad una riconciliazione o, comunque, ad un chiarimento.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie sarà proprio il segno della Vergine quello che più di altri avrà la testa già tra panettoni e pandori.

Il mese di dicembre offrirà anche momenti non proprio positivi ma, tutto sommato non lasceranno il segno.

Cancro

Sempre il 7 dicembre sarà il giorno di dicembre in cui un altro segno zodiacale, il Cancro, potrà aspettarsi grandi novità. Infatti, fortuna e denaro ma anche amore per 2 segni zodiacali baciati dalla sorte dopo il 7 dicembre.

Un segno che tende ad essere lunatico ma che, in questo caso non dovrà far altro che farsi influenzare positivamente dalle persone che lo circondano.

Pace e serenità saranno le parole d’ordine che trasformeranno il solito periodo di Natale in giorni pieni di amore e fiducia per il futuro.

Il buon umore non mancherà e le stelle saranno dalla parte del Cancro. Come si diceva, proprio dal 7 dicembre si potrà tentare la fortuna in tutti i campi, compreso l’amore. I single potranno provare a dichiarare il loro sentimento ad una persona molto vicina a loro.