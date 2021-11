Il Natale è forse il periodo più atteso dell’anno da chi ama i dolci. Pandori e panettoni sono già arrivati sulle corsie dei supermercati. Fra qualche giorno faranno la loro comparsa anche ricciarelli e biscotti vari. Forse, però, è arrivato il momento di sperimentare qualcosa di nuovo e di dare una marcia in più alle nostre cene. Qualche giorno fa abbiamo scoperto come preparare la straordinaria Pavlova, una torta gustosissima e decisamente bella da vedere. Oggi arricchiremo il libro delle ricette con un altro dessert assolutamente da provare. E altro che panettone e biscotti, è questo il dolce re del Natale morbidissimo e pronto in un quarto d’ora. Realizzarlo è davvero semplice e magari ci permetterà di riciclare quel pandoro avanzato che rischiamo di dimenticare in dispensa. Iniziamo a metterci al lavoro.

Abbiamo un pandoro avanzato e non sappiamo cosa farne? Vogliamo trovare un dolce nuovo che faccia felice la famiglia e gli ospiti? Proviamo a trasformare il nostro pandoro in uno straordinario zuccotto ripieno di crema di torrone.

Per prepararlo ci serviranno:

1 pandoro;

500 ml di panna vegetale liquida;

3 etti di mascarpone;

zucchero a velo;

1 etto di torrone morbido;

1 bicchiere di latte di mandorle.

Come preparare lo zuccotto ripieno di crema al torrone

Tagliamo il nostro pandoro a fettine più sottili possibile e bagniamole velocemente con il latte di mandorle per ammorbidirle. Non appena diventano modellabili, prendiamone la metà e disponiamole sul fondo di una ciotola. Cerchiamo di essere più precisi possibile perché formeranno la base per il nostro zuccotto.

Ricopriamo la ciotola con un foglio di pellicola e mettiamo nel congelatore per 10 minuti. Ci basteranno per preparare il ripieno a base di crema di torrone.

Prendiamo un’altra ciotola di vetro e iniziamo a mischiare il mascarpone e lo zucchero. Aggiungiamo la panna montata a neve e mescoliamo fino a ottenere un composto omogeneo e senza grumi. Frulliamo anche il torrone e non appena si è sbriciolato incorporiamolo nella crema.

Siamo pronti per creare lo zuccotto. Tiriamo fuori dal freezer la base e ricopriamola con uno strato di crema. L’altra metà del pandoro ci servirà per chiudere il dolce. Usiamo la crema rimanente per guarnire il tutto e se siamo particolarmente golosi aggiungiamo qualche goccia di cioccolato fondente.

Serviamo il dolce e prepariamoci a ricevere i complimenti di tutti.

