I nostri amici canini, lo sappiamo, hanno un naso molto migliore del nostro. I cani avrebbero infatti un naso addirittura 100.000 volte più sensibile di quello umano. Mentre noi viviamo in un mondo prevalentemente visivo, il nostro Fido è immerso in “paesaggi olfattivi” che noi facciamo fatica a immaginare. Ma non tutti i cani hanno lo stesso olfatto. Alcuni hanno un naso molto più sopraffino rispetto ad altri. Le razze di cane che sono state allevate per secoli, proprio per seguire le tracce della selvaggina o dei nemici con la massima precisione, ancora oggi hanno un naso molto più fine dei cani allevati per compagnia, per la pastorizia o per la difesa. Ma quali sono le razze con il naso più sopraffino? Vediamo le prime tre.

In terza posizione il simpaticissimo beagle

Il terzo naso più sensibile del mondo canino è quello del beagle, amatissima e simpaticissima razza che oggi è usata quasi esclusivamente per la compagnia. Famosissimo per il suo carattere dolce, affettuoso e quasi mai aggressivo, il beagle è stato allevato per secoli come cane da caccia, in particolare per la selvaggina di piccola taglia, come conigli, uccelli o volpi. E ancora oggi il suo naso è perfettamente allenato per seguire tracce e individuare potenziali prede.

Sono queste le tre razze di cane con il naso migliore al mondo e la prima è sorprendente

In seconda posizione si attesta il basset hound (o bassotto gigante), una razza particolarissima che qui in Italia non si vede molto in giro, ma è una delle più rappresentative della sua nativa Inghilterra. Il basset hound è un cane inconfondibile. Il suo tronco ha infatti le dimensioni di un cane molto più grande, ma le sue zampe corte e tozze lo rendono a tutti gli effetti un bassotto. Il suo naso è secondo soltanto a quello di un suo parente. Vediamo quale.

Il naso più sopraffino del regno canino è quello del blood hound

Sono queste le tre razze di cane con il naso migliore, ma il re indiscusso del regno canino quando si parla di olfatto è il bloodhound. Razza di origine belga, il bloodhound è imparentato con il più piccolo basset hound, ma ha un naso ancora più sensibile di quello del basset. Questo cane ha un vero e proprio istinto alla ricerca, e quando trova una traccia la segue fino a raggiungere l’obiettivo, che per secoli è stata la selvaggina. Oggi è usato soprattutto per la ricerca di persone scomparse. Il bloodhound è un cane piuttosto impegnativo da tenere in casa e purtroppo troppo spesso finisce nei canili. I cani da caccia, infatti, sono generalmente le razze più abbandonate nei canili, insieme ad una razza in particolare di cane da compagnia.

Approfondimento

Sono queste le cinque razze di cane perfette per gli anziani che diventeranno compagni fedeli e tranquilli