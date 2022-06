Il più bel complimento che una donna possa ricevere è sentirsi dire che è una sirena. Non vuol dire infatti semplicemente che è bella ma che ha un fascino particolare e ammaliante. Le sirene sono creature mitologiche che vivono nei mari, dall’aspetto di splendide fanciulle fino alla vita e con la parte inferiore del corpo che termina in una coda di pesce. Il mito ce le ha presentate come creature affascinanti ma pericolose. Infatti con il loro canto melodioso attiravano i marinai per farli prigionieri e privarli della libertà. Un’idea così seducente non poteva essere ignorata dalla moda che ha creato la stile mermaidcore che si può tradurre con vestirsi come una sirena.

Lo stile che si ispira al mare

Lo stile mermaidcore propone abiti, accessori e gioielli che si ispirano al Mondo del mare. L’abito sirena ne è l’espressione più significativa. È un vestito stretto sui fianchi che si allarga in fondo a simulare la coda di una sirena, mettendo in risalto le curve. Ci stiamo sicuramente chiedendo se sta bene a tutte. Questo abito chic ed elegante è sicuramente l’ideale per i fisici a clessidra con vita stretta e fianchi ben delineati. Ma per portarlo bene è necessario semplicemente essere ben proporzionate con spalle e fianchi simmetrici. Chi non ha queste caratteristiche fisiche può scegliere un modello non troppo aderente ai fianchi, leggermente svasato e meno fasciante. Oppure con degli spacchi che permettono all’abito di allargarsi e nascondere fianchi larghi e rotondità. Per slanciare la figura si può scegliere un modello con scollo all’americana che enfatizza l’effetto sirena.

Questo abito chic ed elegante sarà il protagonista dell’estate 2022 e valorizzerà le curve con una mise sensuale e femminile

Il modello sirena si può usare anche come copricostume ma è perfetto da cerimonia e per tutte le occasioni eleganti. In questo caso è consigliato l’abbinamento con scarpe dal tacco alto che slanciano la figura. Ma se i tacchi vertiginosi non fanno per noi si può ripiegare su soluzioni più comode. D’altra parte non c’è niente di peggio che un’andatura goffa. Meglio qualche centimetro in meno e una camminata elegante e disinvolta che dare l’impressione di muoversi sulle uova. Per i gioielli, per stare in tema, gli stilisti propongono le perle che rappresentano una scelta molto sofisticata e sono un prodotto del mare. Ma si potrebbe optare per una scelta più informale come una collana di conchiglie.

Chi non ama l’abito sirena ma vuole adottare lo stile mermaidcore può accontentarsi di un accessorio di ispirazione marina e brillare in ogni caso come una creatura del mare.

