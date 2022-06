Giugno sta entrando sempre più nel vivo. Ancora una decina di giorni e finalmente anche il calendario ci darà l’ufficialità di un’estate arrivata ormai da un po’. La fine delle attività scolastiche è ormai ufficiale dappertutto. Piscine all’aperto e parchi acquatici sono pronti a ospitare oratori e centri estivi. La vita notturna delle grandi città si è ormai ripresa a pieno regime dopo il Covid. Insomma, tutto è davvero pronto per l’estate.

Uno dei frutti tipici di questa stagione è l’anguria. Si può cominciare a trovare sulle bancarelle dei mercati e nei supermercati. Dal classico cocomero a quella baby che è diventata di moda negli ultimi anni.

Un frutto che è sinonimo di freschezza e vivacità. Indicato per qualsiasi tipo di dieta. Contiene moltissima acqua ed è ricco di sali minerali. Inutile sottolineare quanto questo lo renda depurativo e diuretico naturale. Pieno di Vitamina C è ottimo per il nostro apparato cardiovascolare. Un unico consiglio. Sarebbe meglio mangiarla lontana dai pasti, perché tenderebbe a rallentare la digestione. Uno dei tanti trucchi per avere la pancia meno gonfia.

Oggi andremo a preparare un dolce che ha proprio come base l’anguria. Una torta fredda cremosa e deliziosa, ideale come merenda. Vediamo subito gli ingredienti per una decina di persone:

200 grammi di biscotti secchi;

100 grammi di burro;

350 ml di panna da montare;

500 yogurt magro;

100 grammi di zucchero;

5 fogli di colla di pesce;

3 cucchiai di latte;

400 grammi di anguria;

50 ml acqua.

Come preparare una soffice e cremosa torta fredda utilizzando lo yogurt e questo frutto di stagione pieno di sali minerali

La prima parte la dedichiamo alla base. Davvero molto semplice. Avvalendoci di un mixer, andiamo a sbriciolare i biscotti secchi. Versiamoli poi in una terrina per amalgamarli con il burro che avremo fuso a bagnomaria. Quindi spargiamo il composto all’interno della tortiera e mettiamo in frigorifero per una mezz’ora abbondante.

Tempo che useremo per preparare la crema. Montiamo subito la panna, aggiungendo lo zucchero. Versiamo il composto ottenuto in una ciotola e andiamo a unirlo ai 500 grammi di yogurt magro. Mescoliamo bene.

Mettiamo, poi, in ammollo, in acqua fredda, 3 fogli di colla di pesce per una decina di minuti. Quindi, strizziamola bene, prima di scioglierla insieme ai tre cucchiai di latte. Fatto questo, andremo a versare il composto ottenuto insieme alla panna. Tiriamo fuori la base dal frigorifero e andiamo a spalmare uniformemente la crema.

Dopodiché, ci concentreremo sull’anguria, che andremo a tagliare a pezzotti, eliminando, se possibile i semini. La mettiamo in una pentola, ricoprendola con acqua e un paio di cucchiai di zucchero. Facciamo bollire, prima di utilizzare ancora il mixer per frullare il tutto.

I due fogli di colla di pesce rimasti verranno messi in ammollo con acqua fredda ancora per dieci minuti. Dopo averli strizzati, li andremo ad aggiungere al frullato di anguria, mescolando bene. Spargiamo il composto ottenuto sopra la crema di yogurt e riponiamo la torta in frigorifero per almeno 3 ore.

Ecco, dunque, come preparare una soffice e cremosa torta fredda di anguria e yogurt, ottima come spuntino a metà mattina o come merenda. Delicata, leggera e freschissima.

