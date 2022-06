Sono queste le razze di cane resistenti meno costose da acquistare e mantenere per avere un cucciolo speciale dalla salute di ferro

La scelta di prendere un cucciolo per la propria famiglia è un grande passo. La prima cosa da fare è considerare il proprio stile di vita, in relazione alla futura presenza del cane.

Nel vasto panorama di razze esistenti, bisogna sempre informarsi su caratteristiche fisiche, indole e attitudini. Lasciarsi guidare solo dalla bellezza estetica non è una scelta saggia.

Inoltre, bisogna considerare che prendere con sé un animale comporta delle spese. Oltre quelle iniziali, per l’acquisto del cucciolo, si dovrà provvedere a cibo, accessori, spese veterinarie per vaccini e controlli annuali.

La voce delle spese veterinarie richiede di essere pronti a qualsiasi evenienza. Ci sono tipologie che presentano più fragilità dal punto di vista della salute e rischiano di contrarre particolari patologie.

Dunque, è necessario valutare questo aspetto ed essere pronti economicamente a sostenere cure specifiche.

Per chi desidera evitare problemi di questo tipo, sono queste le razze di cane resistenti meno costose, che solitamente non necessitano di cure particolari. Infatti, secondo una stima tra spese iniziali e mantenimento, alcune razze risultano essere più economiche di altre e molto più resistenti.

Tra queste, nell’articolo di oggi, parliamo specificatamente di 3 razze inserite nella fascia di spesa medio-bassa.

Il primo cane di cui parliamo appartiene a una razza tutta italiana. Si tratta del segugio italiano, fantastico non solo per la caccia, per la quale ancora oggi viene utilizzato, ma soprattutto come cane di famiglia. Il segugio ha un carattere allegro e fedele, un ottimo compagno di vita. Il suo pelo raso non richiede grande manutenzione ed è facilmente gestibile.

Stessa cosa per l’alimentazione che non richiede cibi particolari. Un cucciolo di segugio italiano, oggi, può costare anche meno di 500 euro. L’importante è che la scelta dell’allevamento o del privato avvenga in totale sicurezza e che ci sia un controllo sulla purezza del cane e sulla salute dei genitori.

La seconda razza è amatissima e negli ultimi anni ha trovato grande fortuna anche in Italia. Stiamo parlando del Border Collie, considerato tra i cani più intelligenti al mondo, dal carattere dolce e particolarmente affettuoso. Essendo un cane da pastore, selezionato per una vita frugale, il Border non ha particolari problemi di salute, anche se preferisce cibo di buona qualità.

Per quanto riguarda il costo medio di un cucciolo, sebbene sia una razza molto richiesta, si aggira intorno agli 800 euro.

Per finire, parliamo dello Schnauzer nano. Questo piccolo cane è il ritratto della salute ed è amabile con la famiglia e con i bambini. Giocoso, intelligente, si adatta alla vita d’appartamento ed è anche un perfetto cane da guardia. Il suo pelo ruvido non è soggetto a caduta e non ha bisogno di molte cure.

Il costo medio di un cucciolo d’allevamento si aggira intorno ai 1000 euro.

