Siamo alla ricerca del cane perfetto per la nostra famiglia. Navigando su internet sono tantissime le razze che ci piacciono e i cuccioli che ci rapiscono al primo sguardo. Ci sono i labrador, dolcissimi e dall’aria da tontoloni, gli allegri bouledogue francesi, l’elegante Golden retriever e molti altri. Eppure, l’estetica non basta. Ogni razza ha caratteristiche caratteriali e inclinazioni precise che è bene valutare, così come il nostro stile di vita.

Stiamo cercando un cane che non soffra a vivere in città, che ami la compagnia dei bambini e che sia di taglia contenuta. Allora, forse è questa la razza di cane che fa per noi, anche se ancora poco conosciuta in Italia. Piccolo, resistente e capace di adattarsi a mille stili di vita, la razza di cui parleremo ha una grande attitudine al lavoro e alla vita sociale. Insomma, è un cane che può davvero stupire e tra poco capiremo perché.

Un cucciolo resistente

Si chiama Epagneul Breton e nasce come cane da caccia all’anatra dall’incrocio tra Setter e cani d’Oysel. Ancora oggi è apprezzatissimo come cane da punta per le sue doti da cercatore, negli ultimi anni si è trasformato nel perfetto cane di famiglia. Di taglia media (tra 11 e 20kg), il Breton ha un corpo muscoloso e resistente, dal passo elegante e svelto. Si caratterizza inoltre per il suo bellissimo manto color arancio e bianco e l’assenza della coda. Infine, questo cane ha una salute di ferro che ci farà risparmiare tanto sulle spese veterinarie.

È questa la razza di cane di taglia media resistente e longeva che ricoprirà d’affetto famiglia e bambini

Lo sguardo intelligente e vivace di questo cane non può che conquistare. É adatto a persone sportive e che amano trascorrere la vita all’aperto. Il Breton, col suo carattere vivace, è capace di regalare momenti di intensa felicità. È anche un cane molto attento al padrone, per il quale nutre grande responsabilità. Infatti, educarlo diventa un’attività piacevole e di grande soddisfazione.

Il Breton, come si diceva, si è dimostrato un ottimo cane da compagnia. Adora trascorrere il tempo con la famiglia e si mostra ben disposto e amabile con bambini e anziani. Un elemento a suo favore è che, rispetto ad altre razze, i prezzi per un cucciolo non supera mai i 500 euro. Questo permetterà di scegliere con più libertà la cucciolata e il soggetto più adatto.