Se il nostro cane ha il raffreddore cosa fare e quali rimedi naturali usare

In autunno, con i tipici sbalzi di temperatura, è quasi normale prendere il raffreddore. Quanto dura un raffreddore autunnale, poi, se lo chiede chi viene colpito. Anche se, in media, va dai 7 ai 14 giorni. Quando lo prendiamo noi umani, bene o male, sappiamo cosa fare in caso di raffreddore. Cercando ovviamente di tenere presenti le differenze tra un normale raffreddore e il Covid. Cominciamo a prendere dei rimedi, magari pensando a come curare il raffreddore fortissimo senza farmaci.

Raffreddore nel cane: sintomi e rimedi per farlo guarire velocemente

Anche se avessimo il mal di gola, potremmo ridurlo più velocemente grazie a certi rimedi della nonna. Insomma, quando si tratta di noi, tra brodo caldo, spremute, frutta e verdura, andiamo sul sicuro. Invece, se il nostro cane ha il raffreddore cosa fare non tutti lo sanno. Prima di tutto, bisognerebbe conoscere i sintomi del raffreddore del cane. Per fortuna, di base, un cane raffreddato non corre pericolo.

Esattamente come noi, deve curare l’infezione che lo ha colpito. E tocca a noi, ovviamente, aiutarlo. E sgomberiamo il campo da ogni dubbio: non siamo noi ad averlo contagiato. In ogni caso, se dovesse starnutire con frequenza, dormire più del solito e russando, avere occhi arrossati, potrebbero essere sintomi del raffreddore.

Quanto dura questo stato nel cane

Non solo. Il raffreddore potrebbe portare il cane a mangiare di meno. Così come ad avere meno voglia di giocare. Consideriamo poi l’importanza del naso per un cane. Ovviamente, se per qualche giorno fosse impossibilitato ad usarlo, il tutto lo renderebbe triste.

Come si vede, sono conseguenze che anche noi umani potremmo avere su di noi. Quando siamo raffreddati, mangiamo meno, ci sentiamo stanchi e senza voglia di fare, cerchiamo di dormire, russiamo, starnutiamo continuamente. Capire, dunque, se il cane ha il raffreddore ci permette di adottare qualche rimedio per farglielo passare più velocemente.

Cosa possiamo fare se il nostro cane ha il raffreddore

Ci sono dei rimedi che potremo utilizzare per il nostro cane per aiutarlo in questi giorni per lui complicati. Fondamentale è riuscire ad idratarlo. Dovrà bere molta acqua. Meglio ancora se riuscissimo a far bere a Fido anche del brodo vegetale caldo. Importante, però, che sia senza sale, spezie e condimenti.

C’è poi un trucco molto utile. Dargli il propoli. Dovremmo sciogliere pochi granuli in un cucchiaino di miele e darglielo, piano piano. Evitiamo di portarlo a passeggiare, ovviamente, e mettiamogli la cuccia in una zona asciutta e calda. Puliamogli il naso togliendo il muco con salviettine inumidite.

Lettura consigliata

Se il nostro cane mangia di meno e sembra più stanco del solito ecco cosa fare, perché questi potrebbero essere sintomi di questa sindrome assolutamente da non sottovalutare