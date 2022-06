Adesso che iniziano le vacanze e non tutti possono spostarsi da casa, iniziano i problemi. I vicini rumorosi iniziano a pesare molto di più. Così come gli animali domestici della casa a fianco oppure i bambini intenti a giocare. Può essere molto stressante, soprattutto per chi lavora da casa o studia.

Allo stesso modo, abbiamo il desiderio della nostra privacy quando parliamo. Quindi, non diventa solo una questione di rumori dall’esterno verso l’interno della casa, ma anche il contrario. Per fortuna insonorizzare una stanza non è affatto difficile. Non più vicini rumorosi e traffico assordante con questi metodi veloci ed economici.

I materiali

Ci sono diversi metodi anche poco costosi per riavere la propria privacy. Per esempio possiamo utilizzare dei pannelli isolanti. Questi pannelli fonoassorbenti a vista possono essere applicati con una colla specifica in pochissimo tempo. Se desideriamo qualcosa di più esteticamente interessante, possiamo scegliere quelli di design. Generalmente questi pannelli sono fatti di legno, sughero oppure tessuto. Anche in questo caso ci basterà della colla apposita o degli adesivi specifici, per montarli in pochissimo tempo.

Possiamo, inoltre, non agire solamente sulle pareti, ma anche su soffitti e pavimenti. Questo per avere una insonorizzazione completa. Possiamo, quindi, scegliere materiali come pannelli in cartongesso, di sughero oppure schiuma di poliuretano per insonorizzare le nostre stanze.

Per fare un lavoro fai da te, prima di tutto scegliamo la parete che desideriamo insonorizzare. Successivamente costruiamo l’intelaiatura in legno, da attaccare al muro. Dopo aver scelto il materiale che fa per noi, riempiamo gli spazi. Quando avremo terminato, ricopriamo la struttura con del cartongesso. Infine, rasiamo il muro e dipingiamolo.

Non più vicini rumorosi e traffico assordante con questi metodi per insonorizzare camera e salotto in poco tempo

Se ci sembra un passaggio troppo lungo, possiamo anche ricorrere a pannelli fonoassorbenti che vengono incollati al muro. Ci basterà sistemarli su tutta la superficie, senza lasciare alcuno spazio tra un pannello e quello successivo.

Per chi non ha un budget alto, si può anche scegliere di isolare porte e finestre per ottenere una buona insonorizzazione. In particolare, ricorriamo a protezioni adesive che si possono applicare facilmente. Infine, l’ultima spiaggia è quella di utilizzare i mobili. In particolare librerie, divani e armadi possono essere degli ottimi insonorizzatori, se sistemati nelle pareti confinanti a quelle dei vicini.

I costi per l’isolamento non sono molto alti, anche sotto i 30 euro al metro quadro se ci si sa arrangiare. Ci sono davvero molti metodi che ci garantiscono una buona attenuazione del suono. Queste soluzioni possono essere applicate in tutta la casa, dalla camera al salotto, in modo facile e veloce.

