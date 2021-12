I nostri amici cani regalano tanti momenti di gioia. Eppure, anche loro possono darci qualche pensiero. In un articolo precedente abbiamo visto 6 razze di cane amatissime ma che sbavano di più al Mondo. Un piccolo difetto cui possiamo ovviare grazie a qualche trucco.

Chiunque prenda un cane è ben consapevole anche delle spese che dovrà affrontare. Tra l’acquisto del cibo e le spese veterinarie ordinarie e straordinarie, i costi potrebbero davvero far piangere il nostro portafoglio. Ecco perché oggi spieghiamo che queste sono le 5 razze di cane con più spesso problemi di salute che potrebbero far spendere una fortuna dal veterinario.

Quando si prende un cucciolo di una di queste razze, spesso si è all’oscuro delle possibili malattie ereditarie. Ma scopriamo di quali razze si tratta, per assicurarci di prendere un cucciolo sano.

3 razze molto comuni

È noto che i cani di razza siano di solito più fragili e delicati dei meticci. Ci sono alcune razze caratterizzate da una predisposizione per alcune patologie.

La prima è il Golden Retriever, che potrebbe avere alcuni problemi di salute spesso sottovalutati o sconosciuti. Questi cani soffrono spesso di cardiopatia, patologie oculari quali l’atrofia e la displasia della retina e la cataratta. Con i Labrador, invece, condividono la tendenza all’obesità e la displasia all’anca e al gomito. Per questo sono cani che hanno bisogno di muoversi tantissimo e di allenare la muscolatura.

Un’altra razza molto comune è il Pastore Tedesco. Questa razza presenta spesso patologie alle articolazioni. Artrite, artrosi, displasia all’anca sono le peggiori e si devono prevenire grazie a un costante allenamento del cane. Lo stile di vita sano, infatti, è fondamentale per proteggerli da queste malattie.

Negli ultimi anni è esplosa la moda dei Mastini. Molte sono le razze, anche di taglia piccola come il Bouledogue Francese, che appartengono a questa famiglia. Due dei problemi più significativi sono la torsione dello stomaco e la displasia all’anca. Inoltre, i mastini di taglia grande soffrono frequentemente di dolori alle articolazioni, mentre quelli piccoli hanno spesso problemi di respirazione.

Tra i mastini, c’è una razza un po’ sfortunata. Si tratta del Rottweiler che soffre spesso di problemi alle articolazioni, displasia al gomito, artrite o osteocondrosi dissecante. Quest’ultima è davvero grave e difficile da curare.

Per finire, l’ultima razza che presenta una certa predisposizione ad alcune patologie è il Terranova. Questo cane è famoso per il suo utilizzo come cane da salvataggio in acqua, ma può soffrire di disturbi cardiaci e di una malattia renale letale.

