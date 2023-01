Sono queste le migliori piastre per capelli da scegliere per una chioma impeccabile e in ordine

Per curare i capelli in tante utilizzano anche la piastra per capelli oltre il classico phon. Utile per rendere uniforme la chioma e trasformare dei capelli ribelli in qualcosa di più ordinato.

L’attenzione per la cura dei capelli è una delle caratteristiche che contraddistinguono moltissime donne. In tante, infatti, amano prendersi cura della propria chioma direttamente a casa con prodotti adatti. Per i tagli, tuttavia, meglio rivolgersi ad un parrucchiere specializzato che saprà capire quale è il migliore per il nostro viso. Infatti, non tutti i tagli più alla moda staranno bene a tutte le donne. Un bel taglio di capelli abbinato ad un bel maglione e un outfit studiato darà alla figura un aspetto ordinato e davvero interessante. In tantissime utilizzano la piastra per capelli e oggi ci si concentrerà proprio su questo elettrodomestico. Infatti, non si tratta di una prerogativa delle ricce, anche le donne con capelli lisci amano sfruttarla. Questo nonostante si sappia che un uso scorretto della piastra potrebbe danneggiare e sfibrare i capelli. Sul mercato, tuttavia, possiamo trovare piastre di tutti i tipi perfette per essere utilizzate frequentemente. Ma ecco perchè sono queste le migliori piastre per capelli da scegliere.

Le caratteristiche

Quando ci si ritrova davanti a diverse piastre per capelli sarà bene cercare di valutare diversi fattori. Tra questi troviamo la tecnologia utilizzata e i materiali, cosa che inciderò molto anche sul prezzo finale. Tra i rivestimenti più diffusi troviamo la ceramica, il titanio e la lega di rame. Quello presente sulla maggior parte delle piastre è la ceramica, materiale che distribuisce molto bene il calore e non provoca particolare stress al capello. Le piastre in titanio, invece, saranno più leggere rispetto a quelle in ceramica, molto robuste. Tra le piastre più costose ne troviamo alcune che hanno come rivestimento la lega di rame, più flessibile rispetto a quelle in ceramica. Bisognerà, poi, anche tenere conto delle diverse tecnologie, dal calore al vapore passando per gli infrarossi.

Sono queste le migliori piastre per capelli da scegliere

Tra le piastre migliori sul mercato troviamo quella della Dyson, la corrale, spesso sponsorizzata dalle influencer sui Social Network. Una piastra che potrà essere utilizzata con o senza cavo. Questo permetterà di essere utilizzata in qualsiasi zona della casa, anche in assenza di prese elettriche. Inoltre, si riscalda molto velocemente e sarà molto comoda da utilizzare in viaggio. Uno dei lati negativi di questa piastra è rappresentato dal prezzo, molto elevato. Molto interessante anche la piastra proposta dalla GHD, la Platinum. Una piastra che costa sui 200 euro e che permetterà di riprodurre numerosi stili. Dai classici lisci ai boccoli passando per il mosso. Una piastra che si riscalda molto velocemente, in circa venti secondi. Chi cerca una piastra più economica, poi, potrà orientarsi sulla Babyliss Sleek Finish a circa 40 euro. Una piastra davvero semplice da utilizzare che permetterà di realizzare diversi stili anche grazie a tre diverse temperature.