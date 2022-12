Per capelli lunghi o corti alla moda sono queste le tendenze dell’inverno perfette per tutte le età

I capelli per la stagione invernale sono lunghi o corti da portare in mille modi diversi. Le tendenze, infatti, soddisferanno le più giovani ma anche le donne più mature. Non solo lisci ma anche mossi arricchiti da diversi accessori.

I capelli rappresentano un cruccio per moltissime donne. Tante, infatti, amano andare dal parrucchiere a farsi sistemare la chioma, un modo per averla sempre impeccabile. Oltre alla classica piega, però, in molti amano anche sperimentare nuove acconciature e nuovi colori. Un modo per risaltare quasi quanto indossare un accessorio, ad esempio una borsa o un bel maglione in lana. Come per la moda, anche nel caso delle acconciature ogni periodo ha le sue mode, lo scorso anno spopolava il mullet. Oggi si andrà a vedere quali sono le maggiori tendenze del momento in fatto di capelli e di tagli. Un modo come un altro per farsi un’idea di cosa scegliere per la nostra testa, a seconda dei nostri gusti. Tra le mode, ne troviamo di diversi gusti sia tra i capelli lunghi che corti.

Per capelli lunghi o corti alla moda seguiamo queste tendenze

Cominciando la carrellata di tendenze dai capelli lunghi non ci si potrà esimere dal citare i capelli lisci. Proprio quest’anno, infatti, i capelli lunghi saranno perfetti portati super lisci sia liberi che con la coda. Come una vera e propria tendenza tornata dagli anni 2000, infatti, saranno perfetti stirati con la piastra o chiusi in una coda bassa. Si raccomanda di utilizzare sempre prodotti adatti a proteggere la chioma dal calore eccessivo della piastra e dell’asciugacapelli. Ottimi gli spray termoprotettori da utilizzare prima della piastra. Per chi ama gli accessori tra i capelli, poi, ci saranno le forcine e i cerchietti. Sempre i capelli lunghi o medi, poi, potranno essere portati in maniera meno rigorosa, anzi quasi spettinata. Ottimo lo chignon spettinato che darà al look un aspetto finto trasandato. Da ultimo, poi, i capelli lunghi potranno essere portati mossi con onde più o meno larghe lasciate ricadere sulle spalle.

Idee per un look corto

Passando, poi, ai capelli corti, saranno davvero tante le possibilità che ci troveremo davanti. Non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Un interessante ritorno agli anni ’40 è decretato dal ciuffo a banana portato su un lato. Ancora, bellissimi i capelli corti con un caschetto liscio o mosso a seconda della propria scelta. Infatti, sarà anche la forma del viso a determinare la scelta di un caschetto liscio piuttosto che di uno mosso. Anche sul capello corto, poi, si potrà sfoggiare una frangia più o meno lunga.

Si potranno scegliere diversi prodotti per la cura dei capelli che ci permetteranno anche di sfoggiare una chioma più voluminosa. Si potranno poi scegliere diverse tipologie di olio pensate per curare i capelli oltre all’anticrespo e vari trattamenti. Per capelli lunghi o corti alla moda le tendenze invernali più in voga sono proprio queste.