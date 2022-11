Come lavare la lana anche in lavatrice e quale detersivo usare per maglie e maglioni impeccabili

L’inverno si sta avvicinando anche se le temperature si stanno abbassando molto lentamente in gran parte della Penisola. In tanti, tuttavia, hanno già cominciato ad utilizzare maglioni e maglie in lana. Una fibra naturale molto calda, perfetta per affrontare il freddo invernale e tardo autunnale. Oltre alla lana si potranno scegliere fibre come il cachemire o l’alpaca, simile alla lana classica ma molto più calda. La lana dovrà essere curata molto attentamente per evitare di trovarla rovinata o consumata dalle tarme.

I maglioni in lana si potranno scegliere di tipologie molto diverse tra loro, da quelli a collo alto a quelli con scollo a V, larghi o più stretti. Starà al singolo scegliere il capo più adatto alla propria fisicità. Ottimi anche i capi animalier in lana. Tuttavia, oggi non si tratterà di come scegliere il maglione perfetto ma di come curare e come lavare la lana anche in lavatrice. La lana si potrà trovare anche mista ad altre fibre come, ad esempio, la seta. Ma ecco come prendersene cura senza danneggiare maglie e maglioni e quali detersivi utilizzare in lavatrice e a mano.

Come lavare la lana anche in lavatrice

Per primi si tratterà dei capi in misto lana e seta, confortevoli ma delicati. Capi che ben si prestano ad essere utilizzati per combattere il freddo pur abbinati ad un outfit elegante. Le maglie in lana e seta, infatti, pur apparentemente sottili riusciranno a mantenere costante la temperatura corporea proteggendoci dal freddo.

Per evitare di danneggiare i tessuti durante il lavaggio si consiglia di lavare in lavatrice ad una temperatura massima di 30 gradi. Tra i detersivi da utilizzare spiccano quelli delicati e, soprattutto, sconsigliata la candeggina. Sempre tra i lavaggi evitare quello a secco.

Per asciugare i capi, invece, non utilizzare l’asciugatrice preferendo, invece, la classica asciugatura all’aria aperta. Per evitare che le fibre si allunghino sotto al peso dell’acqua meglio stendere orizzontalmente e non verticalmente.

Se si vuole stirare, poi, meglio non superare i 100 gradi senza vapore. La lana, poi, potrà anche essere lavata a mano in una bacinella colma di acqua calda ma non bollente. Lasciare agire il detersivo delicato per almeno una ventina di minuti prima di risciacquare.

Quale detersivo utilizzare

Per lavare i capi in lana si consiglia di utilizzare un detersivo delicato, sia a mano che in lavatrice. Meglio evitare i prodotti che potrebbero produrre molta schiuma. Secondo una ricerca di Altroconsumo si consiglia di utilizzare alcuni prodotti rispetto ad altri. Tra questi Soft Delicare Lana & Seta a circa 1,40 euro o Sole Lana e Seta-Capi delicati a circa 1,60 euro. Ancora, ottimo il Conad Lana e Delicati a circa 2 euro, oppure Soflan Classic Delicati a poco più di 2 euro. Anche il Perlana per Lana e Seta circa 8 euro o il Perlana Renew a meno di 5 euro potrebbero essere una soluzione per pulire questo tessuto.