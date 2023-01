L’attenzione sarà molto alta per la giornata odierna dei mercati americani. Ecco il perchè

Il rialzo iniziato a metà ottobre, e poi dopo un ritracciamento tecnico ripartito intorno al 19 dicembre, potrebbe essere giunto a un momento di stasi. Che direzione prenderanno da ora in poi i mercati? Per il momento, nonostante il ritracciamento di ieri a Wall Street non si ravvisano pericoli. L’attenzione sarà molto alta per la giornata odierna dei mercati americani. Andiamo a capire perchè i prezzi che si formeranno oggi saranno importanti per alcune settimane.

Se torniamo indietro con la nostra memoria, era da molto tempo che nei primi giorni di gennaio non si assistesse a un rialzo di questa entità. Continuerà oppure siamo giunti a una fase di assestamento tecnico? Gli oscillatori di brevissimo non sono in ipercomprato. In Europa invece, lo sono e di non poco. Come spiegato su queste pagine, quello che conta è sempre lo swing dei prezzi, e non i suoi derivati che possono dare indicazioni ma non tracciare il movimento.

Andamento settimanale previsto

Questo è il tipico momento dove contano poco i dati macroeconomici rispetto ai livelli grafici. I secondi ne confermeranno, o anticiperanno o meno la pubblicazione.

Le attese sono le seguenti:

in base allo studio delle serie storiche, gli swing che si sono formati settimana scorsa, hanno probabilità dell’80% circa di formare minimi e massimi crescenti per questa settimana;

la probabilità è del 25/30% invece, che si formi un minimo inferiore a quello della scorsa settimana;

la probabilità è del 50% che si possa formare un’inside, ovvero un massimo inferiore e un minimo superiore a quello della scorsa settimana.

Entro le prime ore di contratttazione odierna, i prezzi dovrebbero ripartire al rialzo. Un movimento contrario, potrebbe far partire un ritracciamento dell’1/1,5% fino al massimo del 3% entro 7/10 giorni.

Per questo motivo le chiusure odierne assumono una certa rilevanza, e se i prezzi si fermeranno sopra o sotto determinati livelli.

Procediamo per gradi.

La seduta di contrattazione del 17 gennaio si è chiusa a Wall Street con un ribasso e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.910,86

Nasdaq C.

11.095,11

S&P 500

3.990,97.

La mancata tenuta o meno di questi supporti, confermerà o meno l’inizio di una fase di ritracciamento tecnico.

Dow Jones

33.792

Nasdaq C.

10.787

S&P 500

3.937.

Le probabilità sono molto basse che si possa superare il 3% al ribasso dai massimi toccati nella seduta di contrattazione di ieri.

