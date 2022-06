Siamo ancora alla ricerca della meta giusta per passare le ferie di quest’anno. Il tempo stringe e le opzioni convenienti sono sempre meno o richiedono molta ricerca. Abbiamo aspettato tanto perché non sappiamo proprio cosa scegliere, troppi posti da vedere e poco tempo per farlo.

Se vogliamo rimanere in Italia, ci sono alcune località spettacolari che in molti neanche conoscono. Chilometri di litorale dalle acque cristalline e luoghi davvero unici che neanche sembrano italiani. Un esempio è sicuramente la splendida Riviera del Conero, nelle Marche. Ma se abbiamo voglia di partire alla scoperta di mete più distanti e un po’ esotiche, ecco qualche idea.

Sono queste le mete più ambite per una vacanza economica da prenotare subito per luglio o agosto

La prima meta che proponiamo oggi è Skiathos o Sciato, nel cuore del Mar Egeo, all’interno dell’arcipelago delle Sporadi. Facile da raggiungere da molti aeroporti italiani, nel mese di luglio i voli costano intorno agli 80 euro A/R. Meglio partire nella settimana o il sabato se vogliamo delle offerte davvero convenienti.

I prezzi raddoppiano ad agosto, quindi valutiamo bene se optare per un’altra destinazione se non possiamo partire prima. Questa isola vanta la bellezza di 60 spiagge, tutte una più bella dell’altra. Se vogliamo esplorare delle grotte marine dobbiamo assolutamente andare nella spiaggia di Lalaria. Skiathos città è davvero pittoresca, arroccata sugli scogli, lascia veramente senza parole. Il centro è ricco di botteghe, ristoranti e locali in cui scoprire la cultura del luogo.

Altre due opzioni davvero economiche e stupende

Ci spostiamo direttamente in Albania, alla scoperta di Dhermi e delle sue splendide spiagge. Lingue di sabbia finissima o ciottoli che si snodano lungo la costa. Bellissima la spiaggia di Dhermi stessa, ma merita anche quella di Drymades. Questa località a pochi minuti di distanza è la meta per chi cerca dei luoghi molto alla moda. Per arrivare a Dhermi bisognerà prendere un volo per Tirana e poi spostarsi verso Velona, in autobus o in auto. Il costo del volo è all’incirca lo stesso di Skiathos, e anche gli alloggi sono economici.

Finiamo con la bellissima Santander, splendida cittadina incastonata nel nord della Spagna. È una delle località balneari più famose d’Europa, per questo è davvero molto ambita. Se vogliamo visitarla, meglio optare per fine giugno e luglio, in cui troviamo prezzi più convenienti sui voli. Tra un tuffo e l’altro possiamo visitare la città, i suoi musei e l’incredibile centro storico. Non per nulla è anche una tappa del famoso Cammino di Santiago.

Quindi, sono queste le mete più ambite per una vacanza economica per godersi le ferie estive. Siamo ancora in tempo per trovare dei veri affari in tante parti del Mondo, anche a due passi dall’Italia. Ma non aspettiamo troppo per prenotare, più tempo passa e meno saranno le destinazioni più convenienti.

