Pochi Paesi possono vantare le bellezze naturalistiche e architettoniche della nostra bella Italia. Dietro ogni angolo possiamo scoprire luoghi incantati, natura selvaggia e paesaggi da mozzare il fiato. Anche se ne siamo consapevoli, quando prenotiamo le vacanze è come se fossimo attirati solo dai posti turistici. Probabilmente, alcuni di questi forniscono più servizi e sono più raggiungibili, ma sono anche molto affollati. Per non parlare del fatto che in alta stagione i prezzi schizzano alle stelle. Perché, quindi, quest’anno non scegliere una meta diversa, forse ancora più bella e sicuramente più economica? Ecco 3 luoghi che non tutti conoscono ma che ci lasceranno davvero senza fiato. Iniziamo, dunque, questo viaggio alla scoperta di nuove spiagge meno famose dalle Marche.

3 zone italiane economiche e poco frequentate che, tra spiagge e mare pulito, ci sconvolgeranno per la loro bellezza

Non è propriamente giusto dire che questa zona non sia famosa, ma è probabilmente meno frequentata di altre. Stiamo parlando della Riviera del Conero, una zona delle Marche che va da Ancona a Numana. Qui possiamo trovare tutto quello che ci serve per una vacanza con la V maiuscola. Paesaggi incredibili, paesini ricchi di storia e cultura, come Osimo, e un mare cristallino pazzesco. Le spiagge da visitare assolutamente sono quella delle Due Sorelle a Sirolo, dove due faraglioni sorgono dall’acqua. Da Numana Alta, invece, si può raggiungere la splendida spiaggia dei Frati, una baia che è un’oasi di tranquillità. Tutto il litorale, poi, è pieno zeppo di spiagge una più bella dell’altra.

Proseguiamo scendendo verso l’Abruzzo

Ci troviamo ora lungo la suggestiva Costa dei Trabocchi, litorale meridionale compreso tra Ortona e Vasto. Il nome particolare deriva da queste strane costruzioni, delle palafitte di vedetta sui mari. Così curiose da aver ispirato anche D’Annunzio, che le definì dei “ragni colossali”. Oggi tante di queste macchine da pesca sono state ristrutturate e trasformate in locali da cui ammirare il panorama. Si può sorseggiare un buon calice di vino o gustare delle crudità di mare in questa atmosfera unica. Splendida la spiaggia di Trabocco Valle Grotte, ma meritano anche le calette di Trabocco di Punta Aderci.

Finiamo con una spiaggia nel cuore della Calabria, a pochi passi da Maratea, la Perla del Tirreno. Un’altra meta poco turistica che vanta calette suggestive davvero uniche. Proseguendo di qualche chilometro, si raggiungono le spiagge di San Nicola Arcella. Per arrivare alla spiaggia dell’incredibile Arcomagno, bisogna attraversare un sentiero un po’ impervio, ma incredibilmente suggestivo. Arrivati a destinazione troveremo acqua cristallina, sabbia finissima e un arco di roccia che protegge la piccola spiaggia. Al tramonto è tra i luoghi più magici che ci siano.

Quindi, ecco 3 zone italiane economiche e poco frequentate che vale la pena visitare questa estate. Non serve spendere tanti soldi per una vacanza in posti più turistici se abbiamo queste alternative. Spostandoci di qualche chilometro dai luoghi più affollati potremmo scoprire delle bellezze uniche.

