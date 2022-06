Giugno oramai è alla sua metà e la maggior parte di noi non vede l’ora che questo tempo passi per poter andarsene dalla città e finalmente riposare. Dopo questo lungo periodo di sconvolgimenti storici, molte persone però hanno paura di spendere troppi soldi. Proprio a questi diamo una dritta che potrebbe risultare utile. È infatti possibile soggiornare in hotel di lusso e usufruire di spa e servizi a prezzi stracciati con questi due accorgimenti che potrebbero veramente cambiare il modo di viaggiare di alcuni. Scopriamo insieme quali sono.

Il tanto anelato mestiere del mystery guest

Il primo è fare il mystery guest, ovvero controllare in incognito il servizio e la qualità degli hotel e delle spa in cui si trascorre del tempo. Il suo ruolo serve per farsi l’idea dell’esperienza che potrebbe avere un qualsiasi cliente pagante. Infatti si focalizza su vari aspetti dell’hospitality: dall’accoglienza telefonica fino alla gestione di eventuali problemi collaterali. Non si tratta quindi di farsi una vacanza gratis, ma di svolgere un lavoro accurato di valutazione. Per farlo sono però necessarie delle basi. Per questo motivo per poter accedere a questa qualifica è necessario iscriversi a dei corsi che permettano di svolgere la professione. Si tratta quindi di un investimento di tempo e soldi che non tutti sono disponibili a mettere in moto.

Soggiornare in hotel di lusso e usufruire di spa e servizi a prezzi scontati è facile se si conoscono questi trucchi del mestiere

Il secondo invece è molto più semplice e alla portata di tutti. Consiste nell’iscrizione a delle piattaforme o a delle newsletter che permettono di identificare i prezzi più bassi all’interno delle strutture più raffinate in Italia e nel Mondo. Oltre ai soggiorni, ci possono anche essere dei pacchetti vacanza che includono delle attività extra, spa e altri benefit. Come accade nel caso degli aerei, la variabilità della cifra da spendere viene calcolata su vari fattori. Alcuni possono essere ad esempio il fatto di essere in bassa o in alta stagione o il numero delle camere occupate. A volte però possono sussistere anche dei veri e propri errori di prezzo. Si tratta di uno sbaglio del sito nel digitare la cifra che può portare a un totale da saldare molto più basso. Generalmente viene corretto in poco tempo, ma chi se lo assicura riesce a ottenere una vacanza a prezzi stracciati.

