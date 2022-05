L’estate è oramai alle porte e moltissime persone stanno già pensando ad organizzare le vacanze di agosto. Però, nel corso di tutti i mesi precedenti ci sono comunque innumerevoli weekend e anche ponti da utilizzare per andare a zonzo. Suggeriamo quindi di sfruttare queste finestre di tempo per andare alla scoperta delle bellezze dell’Italia in treno, con una ghiotta offerta. Si può infatti usufruire di 3 o 5 giorni di viaggio a prezzo fisso grazie a una nuova promo attiva sul sito delle Ferrovie dello Stato. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e quali sono i vantaggi che può dare.

I piccoli trucchi per spendere poco nei trasporti

Prima, però, spieghiamo come risparmiare al massimo sui viaggi in treno. La prima cosa essenziale da fare è confrontare le offerte dei principali provider e scegliere la più vantaggiosa. La seconda invece consiste nell’andare a verificare se siano presenti degli sconti per categorie oppure relativi al periodo in cui si viaggia. Ad esempio, ci sono dei costi differenti a seconda della propria età oppure alcuni collegati a specifici eventi, come ad esempio il Giubileo. Un’altra buona idea può essere confrontare il trasporto via terra con quello via mare e via aria, per mettere a paragone le cifre. Infatti esistono molti semplici trucchi per ottenere dei voli a prezzi veramente stracciati, ma anche per risparmiare su cibo e alloggio..

3 o 5 giorni di viaggio a prezzo fisso con questa nuova offerta Trenitalia che promuove un turismo sostenibile e low cost

Ci stiamo riferendo alle offerte chiamate “Italia in tour 3” e “Italia in tour 5”. Queste due sono rispettivamente pensate per spostarsi per 3 o 5 giorni di seguito quante volte si desidera. Infatti si può viaggiare su un numero illimitato di treni, a patto che si occupi un posto nella seconda classe di un treno regionale. Nel pacchetto, nello specifico, sono inclusi anche i regionali veloci e quelli metropolitani.

Generalmente, i prezzi per 3 giorni sono di 29 euro per gli adulti, mentre i ragazzi sotto i 12 anni pagano solamente 15 euro. Per due giorni in più, invece, il prezzo sale a 49 euro e a 25 euro. Sul sito ufficiale sono disponibili anche dei pacchetti definiti per area di interesse. Ci sono ad esempio quelli relativi ai siti UNESCO per le città d’arte e quelli “Wellness”, che invece raggruppano i vari siti termali per una vacanza all’insegna del relax.

