Attenzione, attenzione! È arrivato il momento di scoprirsi, osare e cambiare guardaroba per affrontare il grande caldo. Estate vuol dire vestitini, canotte, vuol dire gambe scoperte… e dover affrontare il solito problema della prova costume. Ma niente panico, anche se giugno è ormai arrivato c’è ancora tempo per avere un bel fisico in vista dell’estate! Bisogna però darsi una mossa, perché il tempo è poco e le ferie si avvicinano. Questo è anche il momento in cui non bisogna mollare né rallentare. Ci sono alcuni consigli importanti che è fondamentale seguire per non farsi cogliere impreparati e rimpiangere il tempo perso. Sono queste le buone abitudini per avere un bel fisico, da tenere quotidianamente.

La costanza è la cosa principale: non bisogna rinunciare all’allenamento regolare, moderato. Tutte le settimane bisogna mantenere il ritmo giusto, aumentando la durata e l’intensità in maniera graduale senza tirarsi indietro. È importante fissare degli obiettivi settimanali e rispettarli. Un grande errore è pensare di perdere tanto peso in poco tempo, con diete fai da te. Molti credono che facendo così si ottengano risultati. La verità è che molti regimi alimentari di questo genere fanno perdere parecchio peso subito, soprattutto in liquidi, ma poi ci si ritrova spesso a recuperare tutto in pochissimo tempo. Anche in questo caso la costanza è importante. Interrompere il percorso sarebbe un errore. L’ideale per conservare risultati è bilanciare i vari alimenti, preferendo sempre le verdure e senza eliminare completamente un intero gruppo di cibi.

Sono queste le buone abitudini per avere un bel fisico in vista dell’estate e dimagrire per la prova costume

I benefici del bere acqua sono ormai noti a tutti. Assumerne la giusta quantità provoca tantissimi vantaggi e aiuta a dimagrire. Mantenere la giusta idratazione del corpo aiuta a conservare il proprio peso senza ingrassare. Bere durante i pasti aiuta a sentirsi più sazi e, quindi, a consumare meno cibo. Camminare nella natura a fine o inizio giornata per ridurre lo stress è un altro ottimo consiglio: si fa attività fisica moderata, ma efficace quanto una corsa intensa.

In questo modo migliorano anche i livelli di colesterolo, diabete e pressione sanguigna. Dormire bene, curando il ritmo del proprio sonno, è altrettanto importante. Sforzandosi di andare a letto e di svegliarsi sempre alla stessa ora, il corpo si abituerà a quei ritmi. Di conseguenza, l’energia per le giornate verrà gestita meglio, con grandi benefici sul metabolismo e quindi sul peso. Inoltre, migliorerà l’umore, altro grande segreto per stare bene: positività, gratitudine e risate sono grandi alleati!

Approfondimento

Per sgonfiare velocemente la pancia in vista della prova costume proviamo questi infusi freschi e naturali