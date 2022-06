Siamo nel periodo in cui molti durante il fine settimana amano uscire un po’. Alcuni vanno in montagna, mentre altri si recano al mare per una giornata di relax. Si tratta delle prime volte che si affronta a pelle nuda un sole così forte. Il nostro corpo potrebbe reagire non nel modo migliore.

Sia in montagna sia al mare, i raggi ultravioletti sono abbastanza potenti. La pelle così rischia di scottarsi. Eritemi e scottature sono all’ordine del giorno, le prime volte che si frequenta il mare. Poiché sono anche fastidiose e dolorose, meglio prevenire evitando le scottature. Inoltre ecco come alleviare un pruriginoso eritema solare.

Intanto quando ci si reca al mare, sarebbe opportuno prendere qualche misura che eviti spiacevoli problemi. Sarebbe opportuno mettere un cappellino in modo da proteggere la testa da un colpo di sole. Piuttosto che quelli a caschetto chiusi, meglio preferire quelli che permettono il passaggio dell’aria. Una classica paglietta o dei bei cappelli svasati per donna sono anche belli da portare.

Quando poi si decide di fare il bagno sarebbe opportuno seguire questa buona regola. Prima di immergersi nell’acqua, tenere un po’ di tempo i piedi nell’acqua di mare. Si viene da un’esposizione al sole, dove forse il corpo si è surriscaldato. In questo modo il corpo può meglio adeguarsi alla temperatura più fredda dell’acqua.

Ecco come alleviare un pruriginoso eritema solare con questi rimedi naturali utili anche per le scottature

Una volta immersi nell’acqua succederà qualcosa di particolare. Anche se la sensazione sarà refrigerante, i raggi solari ci colpiranno di più. L’acqua infatti li riflette in tutte le direzioni. Oltre a ciò, il sale marino seccherà ancora di più la pelle. Non c’è da meravigliarsi allora, se la pelle diventerà calda e avvertiremo un certo fastidio.

Al mare come in montagna, ma anche prendendo il sole sul terrazzo di una casa in città, una scottatura è sempre in agguato. La nostra pelle è arrossata e calda, forse un po’ gonfia, forse si avverte anche una sensazione di dolore. Sono i classici segni di una scottatura. A volte la scottatura diventa anche pruriginosa, come quella di un eritema.

Sono soprattutto i raggi di tipo UVB a provocare questi effetti, che potrebbero anche dar origine a delle ustioni. Proteggersi perciò diventa basilare, come seguire delle regole. Non esporsi troppo al sole nelle ore più calde. Coprirsi adeguatamente e soprattutto proteggere i bambini.

Se poi si è preso un eritema solare, bisogna subito sospendere di andare al mare. Nemmeno l’ombra dell’ombrellone può proteggerci adeguatamente. Meglio farsi una doccia fresca e poi passare una crema contro le scottature. Una crema all’avena, ad esempio, che avrebbe proprietà antinfiammatorie. Solo quando l’eritema è passato, si può riprendere la balneazione. In ogni caso, la prima cosa da fare è quella di rivolgersi al proprio medico.

