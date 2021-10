Sono queste le 3 migliori ed entusiasmanti serie tv per riscoprire i thriller su Netflix

Tensioni, intrighi e colpi di scena sono ciò che rende unico un film o una serie tv di genere thriller. Ne esistono davvero moltissimi, ma solo i migliori riescono a catturare pienamente l’attenzione del pubblico fino a farlo sentire parte della storia. Infatti, questi capolavori sanno farci sussultare di paura o cercare in ogni modo di risolvere la situazione. Per cui, vediamo quali sono le 3 migliori ed entusiasmanti serie tv per riscoprire i thriller su Netflix e rendere uniche queste serate autunnali.

L'”Alienista”, ambientata nel 1896 a New York, vede alcuni professionisti indagare su una serie di efferati delitti. Questo team di esperti è formato da tre personaggi unici, ovvero il dottor Laszlo Kreizler, l’illustratore John Moore e una segretaria della polizia, Sara Howard. Saranno loro ad indagare su una serie di brutali omicidi. Questa serie tv originale e magnifica è perfetta per chi ama un’atmosfera d’altri tempi e la ricerca costante di risposte.

Attualmente su Netflix sono disponibili le prime due stagioni della serie.

Somewhere between

“Somewhere between” è la storia di un macabro evento e di una seconda possibilità. Nella serie, la protagonista Laura Price è una donna felice e appagata che però sta per affrontare un momento tragico. Infatti, un serial killer le rapisce e uccide la figlia, gettando Laura nella più totale disperazione. Afflitta dal dolore tenterà il suicidio, ma il destino sembra volerle dare una seconda chance per cambiare la storia. Questa serie tv è capace di catturare le persone e di coinvolgerle davvero fino in fondo.

La serie tv è disponibile su Netflix, per un totale di 10 episodi. Sono queste le prime 2 migliori ed entusiasmanti serie tv per riscoprire i thriller su Netflix, ora vediamo la terza.

Suburra

Infine, “Suburra” è una serie tv italiana targata Netflix ambientata a Roma, in particolare nella Suburra. La Suburra è un quartiere malfamato di Roma e proprio qui si ambienta la serie, che narra una Roma moderna spezzata dalla corruzione e dal crimine. Infatti, in questo quartiere della città si incrociano interessi politici, criminali, uomini di fede e molto altro.

In particolare, la serie segue le lotte per l’assegnazione degli appalti per la costruzione del Porto turistico di Roma nel quartiere di Ostia. Oltre ad essere un’ottima opportunità economica, ottenendo l’appalto per il porto si avrebbe accesso ad un punto strategico per il traffico di droga. E in questo scenario si intrecciano le vite di diversi personaggi, in modi tutti da scoprire.

Ecco, quindi, quali sono le migliori 3 serie tv thriller che ci terranno incollati allo schermo quest’autunno.

