L’aperitivo è parte integrante della tradizione italiana ed un momento in cui rilassarsi dopo il lavoro. Solitamente, l’aperitivo prevede un cocktail alcolico o analcolico da accompagnare con degli snack salati. Gli snack più comuni tra quelli offerti dai bar sono le patatine e le noccioline, poi alcuni locali offrono alternative più sfiziose come pizzette e salatini.

Ovviamente, è possibile fare aperitivo anche a casa e in questi casi non sempre si ha voglia di preparare salatini, piadine o altro ancora. Perciò, continuando a leggere vedremo come preparare un delizioso snack semplice ed irresistibile in pochi minuti: il mais tostato salato.

Per uno snack semplice e delizioso perfetto per un aperitivo è questa la ricetta ideale

Il mais è uno degli ingredienti immancabili di ogni dispensa, versatile ed economico, perfetto per diverse ricette. Proprio per questo, è il candidato ideale per una ricetta semplice e veloce per un aperitivo casalingo davvero delizioso. Infatti, per preparare il mais tostato è sufficiente avere una padella capiente e del mais, più alcune spezie a piacere. Vediamo quindi come preparare il mais tostato.

Ingredienti:

1 barattolo di mais sgocciolato;

2 cucchiai di olio evo;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Per preparare questo snack semplicissimo, basterà riscaldare l’olio in padella e poi aggiungere il mais, sgocciolato e sciacquato in precedenza. Dopodiché, saliamo e pepiamo a piacere, e cuociamo a fiamma medio-alta per alcuni minuti, mescolando in continuazione.

Ora, spegnere la fiamma e servire il mais tostato, caldo o freddo, per l’aperitivo. Ecco che il mais tostato salato è pronto per essere servito, in pochissimi minuti.

Varianti

Come abbiamo visto, per uno snack semplice e delizioso perfetto per un aperitivo è questa la ricetta ideale. È molto semplice da preparare ed è pronta in pochissimi minuti. Inoltre, a seconda dei propri gusti, è possibile personalizzare la ricetta con spezie e sapori unici.

Ad esempio, per gli amanti del piccante si possono aggiungere peperoncino e paprika. Oppure, per un sapore mediterraneo, si possono unire in cottura spezie come l’origano, l’aglio, il timo e il rosmarino, e dei pomodori secchi a pezzetti. Le scelte non hanno limite, per cui a seconda delle proprie preferenze sarà possibile provare ogni volta gusti e combinazioni sempre diversi.

In questo modo, sarà possibile preparare uno snack delizioso e semplicissimo in pochi minuti, per godersi un aperitivo a casa.

