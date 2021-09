Dopo il successo incredibile di “Grey’s Anatomy”, in molti si sono appassionati alle serie tv ambientate negli ospedali. Infatti, tra un colpo di scena inaspettato, splendidi dottori all’opera e tanta empatia, questo genere sta diventando sempre più popolare. Proprio per questo oggi è possibile scegliere tra diverse serie tv a tema ospedale, una più bella dell’altra.

Sono queste le 3 migliori serie tv ambientate in ospedale da guardare su Netflix

“New Amsterdam”, serie tv statunitense racconta di come un nuovo direttore sanitario, il Dottor Max Goodwin, cerchi di cambiare in meglio la gestione del New Amsterdam. Il New Amsterdam è uno dei migliori e dei pochi ospedali pubblici rimasti negli Stati Uniti, ma sta affrontando grosse difficoltà economiche. Allora, il dottor Goodwin, con intraprendenza e spirito di iniziativa, combatterà per mantenere aperto e rendere ancora una volta grande questo ospedale. Ma c’è un problema: lo stesso dottor Goodwin potrebbe presto passare da direttore sanitario a paziente del suo stesso ospedale.

Attualmente su Netflix è disponibile la prima stagione della serie, con un totale di 22 episodi.

“The good doctor”

È la storia di un giovane ragazzo affetto da autismo che cerca di affermarsi come chirurgo nonostante le difficoltà nell’ospedale San Jose St. Bonaventure. Il giovane Shaun Murphy, grazie all’aiuto del suo mentore Aaron Glassman, proverà a dimostrare di essere un eccezionale medico. Infatti, Shaun riuscirà a offrire una nuova ed inaspettata prospettiva con i pazienti e in sala operatoria.

Al momento sono disponibili le prime 3 stagioni della serie su Netflix.

“Chicago Med”

Infine, l’ultima di queste 3 serie tv ambientate in ospedale e da non perdere è “Chicago Med”. Questa serie tv è nata come secondo spin-off della famosa serie “Chicago Fire”. Insieme, “Chicago Fire”, “Chicago Pd” e “Chicago Med” rappresentano in modo completo la vita di poliziotti, medici e vigili del fuoco nella focosa città di Chicago. Nella serie, diversi medici e infermieri del Chicago Medical Center affrontano casi difficili ogni giorno nel centro emergenze dell’ospedale. Questa serie è arrivata alla sesta stagione al momento, in cui si affronta lo scottante tema del Covid 19.

Al momento, su Netflix sono disponibili le prime 4 stagioni della serie.

Ecco quali sono le 3 migliori serie tv ambientate in ospedale da guardare su Netflix per accompagnarci in queste sere autunnali.

