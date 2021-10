È ormai da inizio anno, tranne qualche breve escursione al rialzo e al ribassi, che le quotazioni del titolo CIR si stanno muovendo all’interno di un ampio movimento laterale i cui estremi possono essere individuati nei livelli 0,4755 euro e 0,517 euro (I obiettivo di prezzo).

Quando finirà la lunga fase laterale che attanaglia il titolo CIR?

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

La risposta è semplice, basterà avere la pazienza di aspettare la definitiva rottura dei livelli precedentemente indicati.

Qualora si dovesse continuare al ribasso l’obiettivo più vicino si trova in area 0,407 euro. La massima estensione del ribasso, invece, si trova in area0,339 euro per un potenziale ribassista di circa il 20%.

Al rialzo, invece, la massima estensione del rialzo si trova in area 0,78 euro per un potenziale rialzista di circa il 60%.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo CIR non è messo benissimo. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato. Fa eccezione il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione ben superiore al 50%.

Non sono dello stesso parere gli analisti che hanno un giudizio medio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 26%.

Un aspetto molto interessante di CIR è quello legato alle prospettive di crescita degli utili. Secondo le previsioni, infatti, gli utili sono attesi crescere mediamente di circa il 97% all’anno per i prossimi tre anni. Non solo, però, la crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida. Nell’ultimo anno, gli analisti hanno anche regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.

La situazione finanziaria del titolo è positiva visto che l’indice di liquidità sia dei breve che di lungo è superiore a 1. Tuttavia non possiamo non notare che il rapporto tra debito totale e capitalizzazione è superiore al 200%.

Quando finirà la lunga fase laterale che attanaglia il titolo CIR? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo CIR (MILCIR) ha chiuso la seduta del 6 ottobre in ribasso del 1,91% rispetto alla seduta precedente a quota 0,488 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

I bond affossano le Borse e Piazza Affari rischia di sprofondare ma si salva