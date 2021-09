Siamo a cena con gli amici e si avvicina il momento del dolce, che questa volta è toccato a noi preparare. E dopo una cena deliziosa, con piatti buonissimi ed originali, come fare per non sfigurare? Per molti, infatti, il dolce è il coronamento della cena, la giusta conclusione della serata. Oppure, se ci sono dei bambini a tavola, potrebbe essere l’unica portata a cui siano interessati. Quindi, come scegliere una ricetta che piaccia a tutti e con cui fare un figurone?

Una scelta vincente potrebbe essere la New York cheesecake, la regina delle torte in questa categoria. Continuando a leggere, vedremo come si prepara.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Arriva dritta da New York la ricetta di questa torta strepitosa da leccarsi i baffi

Le cheesecake sono una categoria di torte, cotta o non cotta, che contiene come ingrediente principale il formaggio. Questo formaggio può essere la ricotta, il mascarpone o anche la panna, a seconda della ricetta e dei gusti personali. Sono dolci molto buoni e freschi, perfetti da accompagnare con della frutta di stagione e ne esistono tantissime ricette diverse. Tra queste, c’è la New York cheesecake, una torta deliziosa che si può sia mangiare subito, che congelare e consumare in futuro. Vediamo ora come si prepara.

Ingredienti:

250 gr biscotti secchi;

110 gr burro;

500 gr Philadelphia;

100 gr panna fresca liquida;

70 gr zucchero;

25 gr amido di mais;

2 uova;

1 bustina di vanillina;

succo di mezzo limone;

100 gr panna acida;

Frutta di stagione;

Mezza bustina di vanillina.

Procedimento

Prima di tutto, per preparare questa torta strepitosa da leccarsi i baffi che arriva dritta da New York, la ricetta dice di sciogliere il burro. Dopo averlo sciolto a fiamma bassa, si aspetta che diventi tiepido e nel mentre si frullano i biscotti. Poi, bisogna unire biscotti e burro per preparare la base della cheesecake. Ora, trasferire l’impasto con la base in uno stampo a cerniera e compattare sulla base e sui bordi dello stampo. La base deve poi riposare in frigo per almeno 30 minuti.

Nel mentre, preparare la crema sbattendo un uovo intero con un tuorlo e lo zucchero. Unire anche la vanillina e la Philadelphia e mescolare con una frusta.

Poi, unire alla crema anche l’amido di mais, il succo di mezzo limone e la panna. A questo punto, estrarre la base dal frigo e versarci dentro la crema, livellare e cuocere in forno statico a 160 °C per circa 1 ora. Infine, cuocere per altri 15-20 minuti a 170 °C.

Ora che la cheesecake è pronta, si consiglia di lasciarla raffreddare in forno. Una volta fredda, unire la panna acida con la vanillina e versarle sulla torta per preparare il topping. Infine, far riposare per almeno 2 ore la torta in frigo, e decorare con frutta di stagione solo quando sarà finito il tempo di riposo.

La ricetta della New York cheesecake con cui far colpo su amici e parenti è conclusa.