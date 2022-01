Il tacco è un grandissimo amico del nostro fisico. Sappiamo bene, infatti, quanto questo particolare possa slanciare qualsiasi figura senza alcun tipo di sforzo. La scarpa con il tacco dona grazia, eleganza e sicurezza. Ed è per questo che moltissime persone scelgono di indossarla nonostante l’acuto dolore che si può provare dopo una giornata intera. Ma forse, grazie alle nuove idee che la moda sta proponendo, non avremo neanche più bisogno di far soffrire così tanto i nostri piedi. Infatti, c’è un paio di scarpe nel particolare che potrebbe evitarci questa terribile rogna.

Scarpe senza tacco, ecco come avere una figura slanciata anche senza questo grande alleato della bellezza

Molte persone adorano i tacchi ma, purtroppo, non riescono proprio a sopportare il dolore che possono causare. In questo caso, però, possiamo iniziare a mettere in pratica dei piccoli trucchetti che slanceranno la nostra figura senza il bisogno di provare questo fastidio. Infatti, già in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato alcune scarpe davvero alla moda e stilosissime che non presentano il tacco. Ma, al tempo stesso, renderanno la nostra figura slanciata e snella in egual modo. Oppure, anche in un altro articolo avevamo spiegato come vestirci per far sembrare il nostro fisico decisamente più magro e slanciato, senza bisogno di particolari rialzi che farebbero arrivare i nostri piedi stremati a fine giornata.

Sono proprio queste le raffinatissime scarpe con il tacco che non ci faranno sentire dolore ogni volta che ne avremo bisogno

Ma comunque, si sa, molti di noi, nonostante la sofferenza, non riescono proprio a rinunciare ai meravigliosi tacchi. E questi trucchi, per quanto utili, non si adattano allo stile che in tanti vorrebbero. Ma anche a questo c’è rimedio. Infatti, potremmo avere la soluzione a portata di mano. Dovremo affidarci a un particolarissimo paio che sta spopolando nell’ultimo periodo e che è super recente. Si tratta delle scarpe con il tacco intercambiabile. Non tutti, forse, ne hanno sentito parlare, ma questa innovazione è davvero geniale.

In pratica, le nostre scarpe si presenteranno come normali, con un tacco magari 10 o 12. Ma, quando non ce la faremo più a sopportare quest’altezza, ci basterà sganciare con un gesto semplicissimo il tacco alto, sostituendolo con uno di 4 o 5 centimetri, per esempio. In questo modo, potremo indossare la parte alta quando siamo in posti che richiedono un certo tipo di abbigliamento. E, se passiamo tutto il giorno fuori casa, potremo optare per la parte bassa quando stiamo camminando o siamo in un ambiente più casual. Perciò, ora lo sappiamo. Sono proprio queste le raffinatissime scarpe con il segreto più geniale di sempre.

