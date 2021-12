La scarpa con il tacco in una donna, nell’immaginario collettivo maschile, è sinonimo di sensualità e femminilità. Sempre parlando di fantasia, al tacco si associa subito lo spillo, magari di altezza non inferiore ai 10 cm. Perché slancia, serve a colmare la differenza di altezza e perché spesso si immagina una donna in abito o vestito corto o gonna. Estate o inverno poco cambia, la fantasia non ha stagione.

Non tutte le donne amano la scarpa con il tacco. Non tutte la indossano, non tutte la trovano per forza di cose femminili. Nelle cerimonie o durante gli eventi, spesso, diventano un vero e proprio supplizio, soprattutto per chi le calza senza amarle più di tanto. Al contrario, poi, ci sono donne che non si alzano neppure dal letto senza il tacco. Come se infondesse loro una certa qual sicurezza. Misteri della natura femminile.

Ecco le scarpe con il tacco che andranno di moda nel 2022 e che possono indossare anche le over 50

Quali sono le scarpe con il tacco che trionferanno nel 2022 in arrivo? Questa domanda non ha una risposta univoca. Ci sono diversi modelli che ambiscono a esserlo. Vediamone alcuni insieme, ben sapendo che saranno poi i gusti delle donne a stilare una classifica nel corso dell’anno.

Innanzitutto il modello. A plateau o a spillo, aperte o chiuse. Il decolleté non passerà mai di moda, anche se potrà variare da modello a modello. Alcune case lo proporranno in pelle, in stile anni Ottanta, altre in camoscio. Tinta classica marrone per le prime, più colorata la seconda, con il bordeaux e il verde scuro a farla da padrone.

Per quel che riguarda lo spillo, si va sul classico modello con cinturino alla caviglia, buono per tutte le occasioni al più raffinato di vernice. Magari con l’azzardo di un leopardato, per una donna più consapevole e aggressiva. Rimane sempre il tacco 12, vero must della sensualità, da ricercare in diverse colorazioni, compreso giallo e rosa, meno seriose e più azzardate.

Il camoscio

Ancor più raffinato un modello di stivaletto aperto in camoscio, con uno scollo a V sulla parte alta del piede. Di colore nero, alto 10 cm, per una donna ambiziosa e sicura di sé. Se vogliamo scendere un po’, a un tacco 6, possiamo optare per un decolleté con plateau. Con fibbia, morsetto o classica è sicuramente comoda, da apprezzare anche con un semplice paio di jeans. Abbiamo già visto quanto sia importante in per essere giovanili anche a 50 anni ecco come abbinare i jeans per un outfit casual e glamour da far invidia a chiunque.

Per una donna over 50 più classica, ecco il modello a mocassino. Sobrio, ma sempre efficace, da abbinare a un pantalone, ma non solo. Chiaramente il tacco sarà più largo, per una calzata più comoda e quotidiana. Ecco le scarpe con il tacco che andranno di moda nel 2022 e che possono indossare anche le over 50, per soddisfare tutti i gusti. Per serate glamour o per vivere la quotidianità, per far risaltare la propria figura o semplicemente per dare un tocco di femminilità in più.