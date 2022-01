Campari detiene un record invidiabile a Piazza Affari. È, infatti, uno dei pochi titoli che può essere acquistato a occhi chiusi. Come abbiamo avuto modo di scrivere più volte, infatti, il titolo in questione ha sempre offerto nel lungo periodo performance eccezionali. Basti pensare che la probabilità che alla fine del periodo la performance sia positiva è sempre il 100% per investimenti della durata superiore ai cinque anni. Con queste statistiche a disposizione, quindi, possiamo dire che questo è un titolo azionario da comprare in qualsiasi momento. Tanto nel giro di 5 anni il rendimento dell’investimento sarà certamente positivo.

In quest’ottica l’attuale ribasso in corso si prospetta come un’ottima occasione di acquisto. Al momento, infatti, il ribasso dai massimi recenti è stato superiore al 20%. Una profondità che, a parte il crollo scatenato dalla pandemia, non si vedeva da fine 2014 e, ancora prima dalla crisi seguita al fallimento Lehman Brothers. Cosa sia successo dopo questi ribassi è storia e ci racconta di rialzi successivi che sono durati molti mesi con performance stratosferiche.

Non bisogna, quindi, farsi spaventare dal fatto che secondo i fondamentali Campari è fortemente sopravvalutato, ma questa non è una novità. Il titolo, infatti, viaggia sempre su livelli superiori ai multipli di mercato. La cosa, quindi, non deve preoccupare.

Secondo il giudizio degli analisti il consenso medio mantenere e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 16% circa.

Questo è un titolo azionario da comprare in qualsiasi momento. Le indicazioni sul titolo Campari secondo l’analisi grafica

Il titolo Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 27 gennaio a 10,935 euro in ribasso dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista e la settimana in corso potrebbe vedere la rottura del forte supporto in area 10.997 euro (II obiettivo di prezzo). In questo caso la discesa potrebbe continuare fino al III obiettivo di prezzo in area 9,758 euro. Su questo si potrebbe tornare compratori anche in ottica di breve.

Al rialzo, invece, la tenuta dei supporti potrebbe spingere le quotazioni verso i massimi storici recenti.