Le ferie di fine anno sono alle porte e la voglia di tornare a viaggiare è tanta. In tempo di Covid, chi deve organizzarsi per partire deve sapere che ci sono regole diverse per le varie destinazioni.

Visto che poi la situazione è in continuo aggiornamento, ci si può fare un’idea su dove andare in vacanza a Natale e Capodanno controllando sul sito del Ministero della Salute. Qui c’è la lista C dei Paesi in cui basta il Green pass senza quarantena o la lista D, con quarantena ma non per chi è vaccinato.

Vin brulè, luci colorate, bancarelle e giostre: che magica atmosfera in queste mete selezionate per i Lettori. I mercatini di Natale, con il loro fascino, animano il cuore di molte città, fanno sognare grandi e piccini e sono i luoghi ideali per trovare i regali della tradizione.

Basta fare una passeggiata nelle vie illuminate dalle lanterne, oppure nelle fiere più antiche d’Italia: sono proprio queste le mete più gettonate con i loro imperdibili mercatini natalizi.

Stupendi scenari da postare sui social

Merano. Dire “mercatini di Natale” significa parlare indissolubilmente di Merano. Dal 26 novembre al 6 gennaio, i colori delle bancarelle animano il centro cittadino con iniziative per tutta la famiglia. Circondati dalla scenografia degli addobbi dell’Avvento, si potrà pattinare in piazza Terme, scoprire angoli suggestivi della città a lume di lanterna e assistere a cori e bande tradizionali.

Non solo: è possibile gustare prelibatezze della tradizione altoatesina, magari approfittando della passeggiata enogastronomica guidata. Fino all’11 dicembre, inoltre, è possibile visitare la mostra temporanea dedicata all’artista Frida Kahlo.

Bologna. La città degli asinelli sotto le feste si trasforma in un borgo incantato. Nel cuore del centro storico va in scena il mercatino di Natale di Santa Lucia, il più antico dell’Emilia-Romagna, riconosciuto dalle Belle Arti per il suo valore storico e culturale. Per goderselo bisogna raggiungere il portico della Chiesa di Santa Maria dei Servi, in strada Maggiore. Qui ci saranno numerose bancarelle che offrono ai visitatori articoli e statuine di ogni tipologia per il presepe, addobbi natalizi, dolci e tante idee per i regali.

Arezzo. Torna nella splendida cornice medievale del centro storico di Arezzo il più grande mercato tirolese d’Italia. Qui i turisti potranno trovare trentadue casette di legno, due baite con le migliori birre e tanti prodotti tipici. La sera spazio allo spettacolo di luci e colori realizzato sui quattro lati della piazza Grande. Il mercato è a misura di famiglie e propone anche tante iniziative per i più piccoli. Per scoprire la città ci sono anche diversi tour guidati. Una chicca: il Christmas Garden, con abeti, piante e idee regalo green.